19.03.2020

Stadt Nördlingen bietet Lebensmittel-Lieferservice an

Wer Hilfe braucht, kann bei der Verwaltung anrufen und das kostenfreie Angebot nutzen

Die Stadt Nördlingen hat für Senioren, Alleinerziehende, Alleinstehende und hilfebedürftige Personen einen Lieferservice für Lebensmittel eingerichtet. In einer Pressemitteilung sagte Oberbürgermeister Hermann Faul: „Initiativen anderer Städte folgend, bieten wir für hilfsbedürftige Menschen, die sich angesichts der zunehmenden Verschärfung der Lage nicht mehr selbst versorgen können, einen Lieferservice für Lebensmittel an.“ Der Service, der in Zusammenarbeit mit der Diakonie Donau-Ries und der evangelischen Kirchengemeinde organisiert wird, ist kostenlos. Unter Telefon 09081/84-777 können Hilfesuchende und hilfsbedürftige Menschen während der üblichen Dienstzeiten aus der Kernstadt und den Stadtteilen anrufen.

Diese Koordinierungsstelle leitet die entsprechenden Anfragen an Mitarbeiter, zunächst von der Stadtverwaltung, und dann von Caritas, evangelischer Kirchengemeinde und Diakonie, weiter. Der beauftragte Fahrer telefoniert vorab mit dem Anrufer und holt persönlich die Bestellliste für benötigte Lebensmittel und die entsprechende Summe Bargeld ab und bringt später die eingekaufte Ware mit dem Rückgeld zur Wohnung.

Dieser wegen der Coronavirus-Epidemie kurzfristig ins Leben gerufene Hilfsdienst dient laut Pressemitteilung dazu, zumindest einen Lieferservice für Lebensmittel zu gewährleisten. Auch die Abholungen von Rezepten in Arztpraxen beziehungsweise der Arzneimittel in Apotheken ist möglich. Oberbürgermeister Faul freut sich sehr, dass die Sozialeinrichtungen unbürokratisch und schnellstmöglich zugesagt haben, diese Hilfeleistungen zu unterstützen.

Die Stadt Wemding hatte als eine der ersten Kommunen für Senioren, Alleinerziehende und Alleinstehende bereits zuvor einen Lieferservice für Lebensmittel eingerichtet. „Dieser Service ist kostenfrei“, teilt Bürgermeister Martin Drexler mit. „Bitte wenden Sie sich unter Telefon 0151/14522899 an uns.“ Drexler steht außerdem auch gerne persönlich unter Telefon 0151/46163179 für die Bürger zur Verfügung.

Sterbe- und Geburtsurkunden werden weiter ausgestellt

Die Behörden der Stadt Nördlingen haben ihre Türen geschlossen. Das heißt aber nicht, dass sie sie in dringenden Fällen nicht wieder öffnen. In „dringenden, nicht abweisbaren Fällen“ nehmen Mitarbeiter die Anfragen von Bürgern entgegen, übergeben notwendige Dokumente vor den vier Standorten der Stadt oder nehmen Bürger mit in ihr Büro, sagt Rudi Scherer, Sprecher der Stadt, auf Anfrage unserer Zeitung. Sterbefälle etwa fallen in diesen Bereich – genauso wie Geburten. „Unsere Mitarbeiter stellen dann eine Sterbe- oder Geburtsurkunde aus.“

Die Einschränkung der Stadt Nördlingen sei von Bürgern unterschiedlich aufgenommen worden, wie er höre. „Manche haben Verständnis geäußert, andere haben sich über die Schließung beschwert.“ Das Landratsamt habe, anders als die Stadt, Eingangskontrollen eingeführt. Das gestalte sich für die Stadt mit ihren verschiedenen Standorten schwieriger.

Seit Mittwoch ist nun auch der Publikumsverkehr in den Finanzämtern in Nördlingen und Donauwörth ausgesetzt. Laut einer Pressemitteilung soll die Maßnahme, die mithelfen soll, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, bis zum 19. April gelten. Der Leiter des Finanzamtes, Konrad Weiß, sagt: „In dieser besonderen Situation bitte ich um das Verständnis aller Bürger.“ Die Steuerverwaltung sei und bleibe aber voll funktionsfähig. Der Service der Finanzämter bleibe weiterhin gewährleistet. Der Kontakt sei für die Bürger weiter über verschiedene Wege möglich – per Telefon, Post oder E-Mail. Zudem könne über das umfassende Onlineangebot der Steuerverwaltung www.elster.de die Steuererklärung abgegeben werden oder eine elektronische Nachricht (zum Beispiel Fristverlängerungen, Einsprüche) an die Finanzämter versandt werden. Die telefonische Vereinbarung eines persönlichen Termins mit dem jeweiligen Sachbearbeiter bleibt weiterhin möglich.

Außerdem stelle die bayerische Steuerverwaltung online viele Informationen zu steuerlichen Themen sowie Formulare zum Download auf den Internetseiten der Finanzämter (www.finanzamt.bayern.de) zur Verfügung. (pwehr, pm)

