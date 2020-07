vor 36 Min.

Stadt Oettingen sperrt zwei Straßen wegen Baumaßnahmen

Aufgrund von Kanalsanierungen sind zwei Straßen in Oettingen ab Montag gesperrt. Wie lange die Arbeiten andauern werden.

Die Stadt Oettingen veranlasst Kanalsanierungen in zwei Straßen. Ab Montag, 27. Juli, sind die Lange-Mauer-Straße und die August-Moralt-Straße in Oettingen voraussichtlich bis Freitag, 11. September, gesperrt. Die Stadt Oettingen habe möglichst versucht, die Bauarbeiten in die Sommerferien zu legen, da dort das Verkehrsaufkommen meist niedriger sei. Die Kosten für die Kanalsanierungen in den beiden Straßen betragen etwa 190.000 Euro.

Sperrung der August-Moralt-Straße betrifft die Firma Jeld-Wen

Die August-Moralt-Straße befindet sich vor dem Betriebsgelände der Firma Jeld-Wen. Die Lkw-Zulieferungen für die Firma, die normalerweise über die August-Moralt-Straße laufen, werden über den Fürfällmühlweg umgeleitet, teilt die Stadt Oettingen mit. Der Parkplatz an der August-Moralt-Straße, der den Angestellten der Firma Jeld-Wen zusteht, wird nach Angaben der Stadt lediglich für zwei Tage gesperrt sein. In der Lange-Mauer-Straße wird der Verkehr über die Kellerstraße und die Goethestraße umgeleitet werden. (pm)





