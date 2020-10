22.10.2020

Stadt sagt den Herbstmarkt am Sonntag in Oettingen ab

Der Herbstmarkt in Oettingen am kommenden Sonntag wurde abgesagt.

Die Stadt Oettingen sagt den Herbstmarkt am kommenden Sonntag ab. Dabei hatte die Kommune zusammen mit der Werbegemeinschaft und den Einzelhändlern bereits ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet.

Die Stadt Oettingen teilt am Donnerstagvormittag mit, dass der Herbstmarkt am kommenden Sonntag nicht stattfinden wird. Nachdem sich zwischenzeitlich die Corona-Lage im Landkreis und auch im näheren Umland Oettingens zusehends verschärft und die Warnstufe 50 mit steigender Tendenz überschritten wurde, seien Bürgermeister Thomas Heydecker und die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft am Donnerstag in der Früh übereingekommen, mit Blick auf diese Entwicklung den Markt abzusagen und der Verantwortung für die Allgemeinheit nachzukommen.

Absage trotz umfangreichen Hygienekonzept für Herbstmarkt in Oettingen

Die intensiven Vorbereitungen der Werbegemeinschaft Oettingen mit den örtlichen Einzelhändlern und der Stadt Oettingen samt des umfangreichen Hygiene- und Sicherheitskonzepts für den Herbstmarkt am kommenden Sonntag seien bereits abgeschlossen und die Umsetzung in vollem Gang gewesen. Die Verlegung des Fierantenmarktes auf den Parkplatz „Saumarkt“, anstatt wie gewohnt in der Schloßstraße, war die augenfälligste der geplanten Maßnahmen zur Durchführung des Marktes unter Corona-Bedingungen, so die Stadt.

"So gerne alle Beteiligten, die Geschäfte und Marktfieranten den Marktbesuchern ein schönes und vielfältiges Angebot gemacht hätten, muss den besonderen Umständen Rechnung getragen werden. Die Entscheidung dürfte im Sinne aller sein. Wir hoffen, dass die Kunden unseren örtlichen Geschäften in dieser schwierigen Zeit die Treue halten und auch ohne Verkaufssonntag nach Oettingen für einen guten, sprich regionalen Einkauf kommen", heißt es in der Mitteilung der Stadt abschließend. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen