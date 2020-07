vor 53 Min.

Stadt zeigt Jahresbericht

Was 2019 in Nördlingen geschah

Die Stadt Nördlingen hat ihren Verwaltungsbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht. Er enthalte alle notwendigen Informationen aus dem Bereich der Hauptverwaltung mit Knabenkapelle oder EDV-Abteilung, aus den Bereichen Bibliothek, Museen oder aus den Bereichen Kämmerei mit Finanzwesen und Grundstücksverkehr sowie Steuern und Beiträgen oder dem Bereich Liegenschaften, Schulen und Sport, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Insbesondere interessant erscheinen die aktuellen Zahlen aus dem Bereich Rechtswesen und Ordnungswesen mit allen Informationen zur Anzahl von neuzugezogenen, abgemeldeten, verstorbenen Personen, aber auch Wissenswertes über Märkte und Messen, Gewerbeanmeldungen und Veranstaltungen. Einen weiteren Bereich in der umfassenden Broschüre liefert die Bauverwaltung mit Bauordnung und den verschiedenen Spezialbereichen wie dem Tiefbau oder Hochbau.

Die 171 Seiten umfassende Broschüre endet mit der Jahreschronik in der alle Ereignisse, Veranstaltungen, Erlebnisse und wichtigen Dinge, die fast jeden Tag im vergangenen Jahr in Nördlingen passiert sind, aufgelistet werden. „Diese Chronik bietet einen allumfassenden Einblick in die Tätigkeitsbereiche von Stadtrat, Verwaltung und Stadtwerken sowie der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen“, fasst Oberbürgermeister David Wittner das nun erschienene Produkt zusammen.

Er dankt allen beteiligten Ämtern und Abteilungen, sowie den Sachgebieten für die Unterstützung. Sein Grußwort endet mit dem Dank an Altbürgermeister Hermann Faul.

Die Gesamtredaktion hatte der Mitteilung zufolge wieder Hauptamtsleiter Peter Schiele übernommen. Wittner zeigte sich sehr froh, dass diese traditionelle Dokumentation erstellt werden konnte und betonte, dass gerade in Zeiten der Digitalisierung dieser Verwaltungsbericht 2019 auf der Homepage der Stadt Nördlingen nun online gestellt ist.

Damit ist dieser Bericht im Internet für alle einsehbar. „Den Verwaltungsbericht sehe ich auch als Mosaikstein in unseren vielfältigen Bemühungen um Transparenz und Bürgerinformation“, so Wittner abschließend. (pm)

