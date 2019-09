vor 4 Min.

Start für Riesrandstadl

Die Herblinger Theatergruppe beginnt im Oktober mit ihren Aufführungen

Die Theatergruppe Riesrandstadl wird am Samstag, 5.Oktober, in Herblingen die Premiere des neuen Stücks vorführen. An drei Wochenenden finden insgesamt sechs Vorstellungen statt. Die zwölf Akteure sowie die Souffleuse proben seit Wochen, um dem Publikum unterhaltsame und humorvolle Abende zu bieten. Das Stück stammt von Regina Rösch und trägt den Titel: „Wenn einer eine Reise tut…“ Darin geht es um die Freunde Oswald und Emil, die alljährlich gemeinsam drei Wochen lang zum Kur-Urlaub nach Bad Füssing fahren. Für die beiden waren diese Reisen – ohne ihre Gattinnen – immer wunderbar erholsam. Ganz nach dem Motto „Morgens Fango, abends Tango“ genossen sie den Kuraufenthalt in vollen Zügen. Doch dieses Mal soll alles anders werden. Die Ehefrauen wollen plötzlich mit ihnen in weit entfernte Urlaubsziele verreisen. Drei Wochen mit der Gattin unterwegs – für Oswald und Emil der reinste Albtraum. Wie sollen sie drei Samstage ohne Rauchfleisch mit Sauerkraut überstehen? Findet dieser Urlaub überhaupt statt? Fraglich, denn am Vorabend der Abfahrt steht noch eine „Feuerwehrprobe“ an.

Mit dem Gewinn aus den Aufführungen hilft der Theaterverein in Not geratenen Menschen aus der Umgebung. So übergab der Vorstand kürzlich eine Spende an die schwer erkrankte Stefanie Deubler aus Birkausen. Das Geld ist ein Zuschuss für ein therapeutisches Wasserbett. Zudem beschloss der Vorstand, den Eintritt der Premiere ebenfalls der jungen Frau und ihrer Familie zukommen zu lassen. So können Besucher durch den Besuch der Vorstellung helfen.

Die Premiere am 5. Oktober beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen finden zur gleichen Uhrzeit jeweils am 6. Oktober, 12. Oktober, 13. Oktober, 18. Oktober und 19. Oktober statt. Dazu findet am 5. Oktober um 14 Uhr eine Generalprobe statt, bei der Kinder bis 14 Jahren und Senioren freien Eintritt haben. Platzreservierungen sind bei Familie Zwickel unter Telefon 09086/920155 möglich. (pm)

