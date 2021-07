Nördlingen/Oettingen

vor 32 Min.

Nasses Sommerwetter begünstigt Stechmückenplage in Teilen des Rieses

Plus Durch das nass-warme Wetter steigt die Zahl der Schnaken in diesem Jahr. Badegäste oder Bedienungen zählen zu den Leidtragenden. Auch in Apotheken macht sich das bemerkbar. Und was ist dran an der Hypothese, dass Umweltgifte die Stiche verschlimmern?

Von Verena Mörzl

Die Plagegeister sitzen in den Wiesen. Michael Oswald ist Bademeister im Oettinger Wörnitz-Freibad und beobachtete in den vergangenen Tagen, wie die Stechmücken die Badbesucher von einer Liegefläche verscheuchten, die in den vergangenen Wochen vom Hochwasser überflutet wurde. Von einer kleinen Mückenplage spricht nicht nur der Oettinger, auch in Nördlingen sind im Vergleich zu den Vorjahren viele Mücken unterwegs.

