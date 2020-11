vor 16 Min.

Stehen die Schweinezüchter im Landkreis vor dem Aus?

Ein Ortsschild in Brandenburg weist das Gebiet als Kernzone der Afrikanischen Schweinepest an der polnischen Grenze aus. Auch andere Gebiete in Deutschland sind betroffen.

Plus Unter anderem wegen der Afrikanischen Schweinepest sieht der Kreisobmann des Bauernverbandes einen Strukturwandel auf den Landkreis Donau-Ries zukommen. Die Lage scheint ernst. Ein Überblick.

Von Bernd Schied

Die Gefahr ist latent, die Behörden sind alarmiert. Das Auftreten der für die Menschen ungefährlichen Afrikanischen Schweinepest im Osten Deutschlands hat neben den Veterinärabteilungen in den Landratsämtern auch Landwirte und Jäger in Habachtstellung versetzt.

Bayern blieb bisher von der Krankheit verschont. Sie befällt Wild- und Hausschweine. Für Schweinezüchter ist sie allerdings ein Desaster, weil der Export von Schweinefleisch ins Ausland eingebrochen ist. Viele Landwirte bleiben regelrecht auf ihren Schweinen sitzen. Zudem rutschten die Erzeugerpreise in den Keller. Karlheinz Götz aus Birkhausen, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes und selbst Schweinezüchter, spricht von einer schwierigen Situation. Vor allem der asiatische Raum sei als Abnehmer verschwunden, betont Götz. Dorthin seien insbesondere Teile vom Schwein geliefert worden, die man in Europa nicht esse. Götz verdeutlicht die negative Preisentwicklung: „Ende 2019 lag der Kilopreis für Schweinefleisch bei knapp zwei Euro. Jetzt sind wir bei 1,27 Euro angelangt“. Weil es derzeit keinerlei Lichtblicke in diesem Bereich gebe, sagt der Kreisobmann einen Strukturwandel in der Branche voraus. „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass viele Schweinezüchter ihre Produktion einstellen und ganz aufhören werden.“ Diese Entwicklung treffe auch den Landkreis Donau-Ries.

Götz: "Landwirtschaft wird momentan sukzessive geopfert"

Karlheinz Götz geht noch weiter. Die Landwirtschaft werde momentan sukzessive „geopfert“. Losgegangen sei dies mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und all den daraus erfolgten Auflagen für die Bauern. Hinzugekommen sei auch noch ein regelrechtes „Bashing“ der Landwirte von Teilen der Öffentlichkeit sowie die diversen Auflagen durch Düngeverordnung, Insektenschutzprogramm, Gewässerrandstreifen oder zum Tierschutz. Vor diesem Hintergrund hätten manche Berufskollegen „einfach keine Lust mehr.“

Verärgert äußerte sich Götz über das Landratsamt Donau-Ries. Er habe in seiner Eigenschaft als BBV-Kreisobmann zum Thema Schweinepest zusammen mit Vertretern der Jägerschaft ein Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern der Behörde führen wollen. Dies sei ihm allerdings verwehrt worden mit der Begründung, jagdliche Angelegenheiten würden separat mit den Jägern besprochen und landwirtschaftliche Dinge mit den Landwirten. Für Götz nicht nachvollziehbar, wie er betont.

Hoffen, das sich die Schweinepest nicht weiter ausbreitet

Der Kreisobmann und seine Berufskollegen hoffen nun, dass die Schweinegrippe sich nicht auch in der übrigen Bundesrepublik ausbreite. Alles andere wäre eine Katastrophe.

Schon seit Jahren beschäftigt sich der Leiter der Veterinärabteilung des Donau-Rieser Landratsamtes, Dr. Thomas Kellner, mit der Afrikanischen Schweinepest. Das aktuelle Auftreten von Fällen im Osten Deutschlands bedeute jetzt nicht, dass die Krankheit gefährlicher oder harmloser geworden sei, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Wann und ob die Schweinepest nach Bayern oder in den Landkreis komme, könne niemand vorhersagen. Die Gefahr sei allerdings durchaus gegeben. „Die Verbreitungswege sind nicht kontrollierbar.“

Nachdem in Polen eine Reihe von Fällen nachgewiesen worden seien, könne man davon ausgehen, dass in den Grenzbundesländern Brandenburg und Sachsen eher eine Gefahr bestehe, als im Landkreis Donau-Ries, der einige Hundert Kilometer entfernt liege.

Schweinepest seit 2017 ernsthaft ins Bewusstsein gerückt

Dr. Keller hält die landwirtschaftlichen Betriebe im Freistaat in der Regel für sehr gut „abgeschottet“. Soll heißen: Sie halten sich bis auf einzelne Ausnahmen an die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen das Virus. Dies gelte auch für die Lagerung des Futters, die so erfolge, dass Wildtiere damit nicht in Berührung kämen.

Seit 2017 sei das Thema Schweinepest nach einem Ausbruch in Tschechien auch in Deutschland ernsthaft ins Bewusstsein gerückt - „jetzt, nach einem Nachweis im Osten Deutschlands noch einmal verstärkt“.

Ralf Stoll vom Kreisjagdverband Nördlingen sagte unserer Zeitung, die Jägerschaft habe den Behörden und der Landwirtschaft ihre Zusammenarbeit angeboten. „Wir verstehen uns jedoch als Anwälte des Wildes, für die bei allem Druck die Waidgerechtigkeit im Vordergrund steht.“ Dies bedeute konkret, dass seitens der Jäger gegenüber dem Wild nichts getan werde, was gegen Ethik und Moral verstoße.

