Fiffy beschützt Schafe vor dem Wolf

Plus Peter Dobrick aus Steinhart hält rund 80 bedrohte Schafs- und Ziegenrassen. Um die Tiere vor Wölfen zu schützen, setzt der Schäfer auf Herdenschutzhunde. Die müssen eine umfangreiche Prüfung bestehen.

In einem langen schwarzen Umhang führt Schäfer Peter Dobrick die knapp 30-köpfige Gruppe diese Woche auf eine abgelegene Weide zwischen Megesheim und Wemding. Er ist Besitzer des 350 Jahre alten „Wildensteiner Schafshofs“ in Steinhart und hält rund 80 bedrohte Schafs-und Ziegenrassen. Dobrick hat unter anderem Vertreter des Landesamts für Umwelt, des Veterinäramts und der Presse eingeladen, weil er über die Arbeit seiner Hunde aufklären möchte. Diese beschützen nämlich seine Schafe vor dem Wolf.