00:33 Uhr

Stress bewältigen, gesund bleiben

Donauries-Ausstellung

Das Thema Gesundheit wird auf der Donauries-Ausstellung in der Halle G behandelt. Bei der Messe beschäftigt sich die AOK mit dem Thema Prävention. Diese umfasst drei Bereiche: Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. Zu allen Bereichen liegen ausführliche Kursangebote bereit. Es gibt Ernährungsmodelle, die zeigen, wie viel und welche Lebensmittel gesund sind. Zunehmendes Alter und Krankheiten können die Essgewohnheiten und die Bedürfnisse des Körpers ändern. In den AOK-Kursen erfahren Besucher, wie sie sich richtig ernähren und gesund kochen, so eine Pressemitteilung.

Auch die Haltung am Arbeitsplatz ist ein Thema. Monotone Arbeiten, bei denen nur wenige Muskeln gefordert sind, führen zu Muskelverspannungen. Falsches Sitzen am Schreibtisch fördert Rückenschmerzen, eine Krankheit, an der heute ein Drittel aller Menschen leidet. Bewegungskurse wie Yoga und Pilates fördern vernachlässigte Muskelgruppen und bauen sie wieder auf. Schließlich werden Stressbewältigung und Stressmanagement auf der Ausstellung thematisiert. Stress kann zu psychischen und physischen Problemen führen. Mit autogenem Training und Qigong bietet die AOK Lösungsansätze für ein gesundes Leben. Informationen gibt es auch zur Kranken- und Pflegeversicherung.

In der Gesundheitsmesse finden die Messebesucher weitere Gesundheitsthemen wie ergonomische Büro- und Objekteinrichtungen, verschiedene Betten und Matratzensysteme, so die Pressemitteilung weiter. Auch sind Verbände und Einrichtungen vertreten, die sich um kranke und alte Menschen kümmern. Mehr Informationen finden Interessierte im Internet auf der Homepage www.donauries-ausstellung.de. (pm)

