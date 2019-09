06.09.2019

Swing und Pop mit Luisa Hänsel

Auftritt im Reimlinger Konzertstadl

Mit Swing und Pop aus der Region startet das Nördlinger Kulturforum in die zweite Jahreshälfte 2019. Am Sonntag, 15. September, kommen Luisa Hänsel und ihr Quintett ab 18 Uhr in den Konzertstadl nach Reimlingen. Erfrischender Swing, gefühlvolle Balladen und Schätze aus dem Pop werden zu hören sein. Genreübergreifend erzählt das Quintett um die Sängerin Luisa Hänsel aus Oberndorf musikalische Geschichten mit großer Spielfreude und Feingefühl. Mit David Soyza am Vibrafon und Hannes Stegmeier an der Gitarre bietet sich mal solistisch, mal begleitend ein facettenreiches Klangbild. Das Fundament dazu liefern Bassist Felix Renner und Schlagzeuger Florian Rausch.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich im Kundencenter der Rieser Nachrichten und Rieser-extra, sowie in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen. (ce)

Themen Folgen