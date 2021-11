Erste Heimniederlage seit Juli für den TSV Nördlingen

Plus Die Nördlinger verlieren das erste Heimspiel der Rückrunde gegen Mering. Dabei gab es in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich.

Am 24. Juli dieses Jahres hatte der Fußball-Landesligist TSV Nördlingen letztmals ein Heimspiel verloren. Es war das erste Heimspiel der Hinrunde gegen den SV Bad Heilbrunn (2:3). Und auch im ersten Heimspiel der Rückrunde setzte es eine Niederlage: 1:2 (1:1) unterlagen die Rieser vor 340 Zuschauern dem SV Mering. Es war das vierte Spiel in Folge mit diesem Endresultat, dreimal allerdings mit einem positiven Ende für den TSV.