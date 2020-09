vor 34 Min.

TSV Nördlingen II: In zehn Monaten hat sich in der Bezirksliga Nord viel getan

Plus Am kommenden Wochenende wird die unterbrochene Saison fortgesetzt. Die Corona-Pause hat die Vereinsverantwortlichen ganz schön auf Trab gehalten.

Von Klaus Jais

Am kommenden Wochenende wird die Fußball-Bezirksliga Nord mit dem 21. Spieltag fortgesetzt. Im einzigen Samstagspiel muss der TSV Nördlingen II beim SC Altenmünster antreten und am Sonntag gastiert der SV Holzkirchen beim TSV Aindling. Letztmals gespielt wurde in dieser Liga am 24. November 2019. Seitdem hat sich einiges getan, sowohl im Trainer- als auch im Spielerbereich. Zur Erinnerung: Der TSV Gersthofen führt die Tabelle mit 39 Punkten an, gefolgt vom SC Bubesheim mit 36 Punkten bei zwei weniger absolvierten Spielen. Insgesamt stehen sechs Nachholpartien an.

Dass Florian Fischer und Mario Schmidt das Training des TSV Gersthofen leiten, war so nicht vorgesehen, denn das Engagement des Trainerduos bei den Ballonstädtern sollte im Sommer nach zwei Jahren enden. „Eigentlich war der Plan, dass wir nach dieser Saison ein halbes Jahr Pause machen. Die mussten wir aber jetzt durch Corona unfreiwillig einlegen“, blickt Fischer zurück. Der momentane Spitzenreiter geht mit unverändertem Kader in die Restsaison. Also auch mit Christoph Wagemann, der ja im Sommer als Spielertrainer zum A-Klassisten SV Gessertshausen wechseln wollte. Fischer und Schmidt sind standfest geblieben. „Wir haben das angefangen, wir werden das auch zu Ende bringen!“

Plesner bleibt vorerst beim TSV Aindling

Der SC Bubesheim hatte schon früh Jan Plesner als neuen Spielertrainer für die Saison 2020/21 präsentiert. Diese Spielzeit ist abgesagt – und die Bubesheimer müssen vorerst ohne Plesner auskommen, der bis Saisonende beim Ligarivalen TSV Aindling bleibt. Der bisherige Spielertrainer David Bulik verabschiedete sich von den Günzburger Vorstädtern, als feststand, dass es erst im Spätsommer weitergeht. Bubesheims Fußball-Chef Karl Dirr suchte nach einer Zwischenlösung und wurde fündig: Marvin Länge hilft beim SCB aus. Bis Sommer 2019 war der 31-Jährige als Spielertrainer in Bubesheim tätig, wobei er die letzten Monate nur noch von der Seitenlinie helfen konnte.

Der TSV Meitingen muss im restlichen Saisonverlauf auf Mark Huckle verzichten. Der hat bereits seine neuen Spielertrainerstelle beim TSV Rehling angetreten. Neu sind Torwart Luca Peuser (vom TSV Rain) und Rajko Kartalija, der beim TSV Schwaben Augsburg II spielte. Von sechs Testspielen konnte die Truppe von Trainer Pavlos Mavros nur eines gewinnen.

Beim FC Affing hat man bereits vor Monaten klargestellt, dass man auch in der nächsten Saison mit dem Trainerduo Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh plant. Auch beim VfL Ecknach deutet sich keine Veränderung an, hier wird weiter Daniel Framberger als Spielertrainer fungieren. Ähnlich stellt sich die Lage beim BC Adelzhausen dar. „Die machen die Saison auf alle Fälle“, sagt Jürgen Dumbs, der Abteilungsleiter beim BCA. Im Herbst wolle man sich mit Johannes Putz und Wolfgang Klar zusammensetzen, ob es Sinn macht, mit ihnen auch für die nächste Spielzeit zu planen, die bei einem Abstieg in der Kreisliga über die Bühne gehen würde. Aktuell fehlen dem Team vom Römerweg nämlich bereits sechs Punkte zum rettenden Ufer.

Da Jürgen Schmid vom TSV Dasing sein neues Amt in Hollenbach erst im Sommer 2021 antreten wird, ist dort eine interne Zwischenlösung vorgesehen. In diesem Fall rückt der bisherige Co-Trainer Christoph Burkhard zur Nummer eins auf. Der bisherige Trainer der Hollenbacher, Christian Adrianowytsch, ist nun der verantwortliche Mann beim Nachbarn TSV Aindling. Der dortige Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle betont, dass die Initiative dabei von Adrianowytsch ausgegangen sei: „Das war kurzfristig.“ Der Fremdinger Roland Bahl, der seinen Platz in Aindling räumen musste, hätte die Saison gerne bis zum Ende absolviert: „Auf das hatte ich mich eingestellt.“ Bahl, der inzwischen als Co-Trainer beim Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg eingestiegen ist, erklärt aber auch: „Ich akzeptier’ das, ich hege keinen Groll. In Aindling war man mit der Situation nicht ganz zufrieden.“

Kaum erwarten, dass der Fußball wieder rollt, kann es auch Oliver Osterhoff, der Abteilungsleiter des SC Altenmünster. Für Torhüter Kevin Abold, der sich zum SV Donaumünster-Erlingshofen verabschiedet hat, konnte man Mihael Potnar verpflichten. Der ehemalige Meitinger, der ein Jahr pausiert hat, kommt vom TSV Wertingen. Wegen der Corona-Pause hat Thomas Lauter seine Karriere beendet. Gleich sieben Eigengewächse sind im Juli von der JFG Riedberg dazugestoßen. Nicht mehr spielen werden Benjamin Haase und Mario Meier. Sie haben sich dem Kreisligisten SV Kicklingen-Fristingen angeschlossen. Ebenfalls zum Nachbarverein zieht es Routinier Florian Prießnitz. Er wird ab Sommer 2021 neuer Spielertrainer in Kicklingen. Doch bis es so weit ist, will der 32-Jährige in Wertingen weiterhin richtig Gas geben. Als Cheftrainer gibt weiterhin Christoph Kehrle die Kommandos, Unterstützung erhält der 35-Jährige von Fabian Knötzinger und Florian Gebauer.

TSV Nördlingen II steht im Mittelfeld der Tabelle

Zu den neun Mannschaften, die sich in Abstiegsgefahr befinden, gehören mit dem FC Mertingen (22 Punkte), dem TSV Rain II (19) und dem SV Holzkirchen (14) gleich drei Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries. Während beim TSV Rain II und beim FC Mertingen keine Veränderungen auf der Trainerposition stattfanden, sind beim TSV Nördlingen II und beim SV Holzkirchen neue Coaches am Ruder. Beim SVH, der seit dem fünften Spieltag von den beiden Spielern Armin Rau und Micha Köhnlein trainiert wurde, steht nun Philipp Buser auf der Kommandobrücke. Der 29-jährige Offensivspieler agiert als Spielertrainer und wird von Robert Bosch (28) als ebenfalls spielender Co-Trainer unterstützt. „Die Rahmenbedingungen in Holzkirchen sind sehr gut. Die Spieler machen es mir einfach, denn sie geben richtig Gas. Ich hatte wenig Motivationsschwierigkeiten, was man auch an den Vorbereitungsspielen gemerkt hat, wo sich alle Spieler gut vorbereitet zeigten“, sagt Buser, der seine Zukunft in den nächsten Jahren in Holzkirchen sieht, egal in welcher Liga. „Wir wollen versuchen die Klasse zu halten, aber acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind viel. Marcel Köhnlein und Yannis Leberfinger sind nach ihren Verletzungen wieder zurück“, erklärt Buser.

Mit bereits 29 Punkten steht der TSV Nördlingen II im Mittelfeld der Tabelle. Für Trainer Daniel Kerscher, der die TSV-Erste übernommen hat, steht nun der bisherige U17-Trainer Mark Merz an der Seitenlinie. Von sechs Vorbereitungsspielen wurden zwei (gegen Wörnitzstein-Berg und Dittenheim) verloren, gegen die Rieser Kreisligisten Oettingen, Reimlingen und Möttingen wurde gewonnen und zuletzt gegen Dorfmerkingen 3:3 gespielt. „Diese Leistung darf jetzt keine Eintagsfliege sein, sondern muss beim ersten Auswärtsspiel in Altenmünster bestätigt werden“, sagte Trainer Merz nach dem 3:3. Es gibt nur vier „ältere“ Spieler im Kader, der durch die U19-Spieler des Jahrgangs 2001 erheblich erweitert wurde: Andreas Kaiser (33), Stefan Klaß (28), Sascha Hof (27) und Daniel Kienle (25). Eine fußballerische Auszeit nimmt Maxi Wieser, der sich im September 2019 bei einem Kurzeinsatz in der Ersten verletzt hatte.

