Thomas Heydecker jubelt: Der 33-Jährige wird Oettingens neuer Bürgermeister

Die Stimmen sind noch nicht ganz ausgezählt, da geht Petra Wagner auf ihren Herausforderer Thomas Heydecker zu, streckt ihm die Hand entgegen und gratuliert ihm zum für viele überraschenden Wahlsieg. Sie sagt: „Viel Spaß im Amt, ich wünsche Dir viel Freude bei der Arbeit, alles Gute, ein gutes Händchen und führ’ bitte das so erfolgreich fort, wie ich es angefangen hab’.“

Mit einem vorläufigen Ergebnis von 57,7 Prozent der gültigen Stimmen sichert sich damit wieder ein SPD-Kandidat den Wahlsieg. Thomas Heydecker wird mit 1612 Stimmen Bürgermeister von Oettingen. Petra Wagner ( CSU/FWG) hat 42,3 Prozent der Wähler für sich gewinnen können – 429 Stimmen weniger als der 33-jährige Sozialdemokrat.

Wagner sagt nach ihren Glückwünschen zum Wahlsieger weiter: „Ich denke, ich hab’ viel für Dich geebnet. Mach’ das Beste draus.“ Heydecker bedankt sich und sucht das erste Mal seit Beginn des Wahlkampfes nach den passenden Worten.

Als schließlich das vorläufige Endergebnis vorliegt, wird er von Freunden, Familie und den Genossen bejubelt, seine Frau freut sich mit ihrem Gatten. Fraktionsvorsitzender Robin Bhattacharyya gratuliert ihm. Es wirkt so, als würde die Freude über den Sieg für kurze Zeit die angespannte Gesamtsituation durch die Einschränkungen, die das Coronavirus derzeit mit sich bringt, verdrängen.

Heydecker ging von einem knappen Wahlergebnis zwischen ihm und Wagner aus, wie er anschließend sagt. Umso überraschender ist das deutliche (vorläufige) Ergebnis dann auch für ihn. „Damit hätte ich nie gerechnet. Meine Gefühle fahren gerade Achterbahn. Ich freue mich. Natürlich tut es mir aber auch leid für Petra Wagner“, sagt Heydecker. Die amtierende Bürgermeisterin wartet das von Wahlleiter Günther Schwab verkündete Endergebnis nicht mehr ab, sie geht nach ihren Glückwünschen an den SPD-Kandiadaten. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt Wagner zum Ausgang der Kommunalwahl in Oettingen: „Ich finde es sehr, sehr schade. Ich hätte gerne das fortgesetzt, was ich angefangen habe.“

Petra Wagner gratuliert dem SPD-Kandidaten. Er hat mit 57,7 Prozent der Stimmen die Wahl in Oettingen gewonnen. Bild: Werner Rensing

Petra Wagner nach einer Periode im Amt abgewählt

Sie wirkt sichtlich enttäuscht. Wagner ist vor sechs Jahren nicht nur zur ersten Rathauschefin in Oettingen gewählt worden, sie wurde auch die erste katholische Bürgermeisterin der Residenzstadt. 2014 hatte sich Wagner gegen den SPD-Amtsinhaber Matti Müller durchgesetzt. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen sicherte sich die damals 47-Jährige den Wahlsieg mit 113 Stimmen mehr – ebenfalls eine Überraschung.

Heydecker will am Wahlsonntag in kleiner Runde mit seinem Team in der Goldenen Gans feiern, „soweit es die Lage eben zulässt“, fügt er hinzu. Er bedankt sich für einen fairen Wahlkampf bei Petra Wagner, den Kandidaten für die Stadtratswahl und auch bei seinem Team. Der Wahlkampf habe ihm viel Freude bereitet, auch wenn die Zeit für ihn sehr intensiv gewesen sei, da er voll gearbeitet habe. Seinen Job hat er schließlich im Februar gekündigt.

Heydecker hat in seinem Wahlkampf einen 100-Tage-Plan vorgestellt. Bezüglich der aktuellen Lage und der Einschränkungen durch das Coronavirus hält es Heydecker für angemessen, „besonnen zu handeln“. Er geht davon aus, dass das Thema ihn die erste Zeit begleiten wird. Er wolle seine „Schlüsselprojekte“ trotzdem so schnell wie möglich umsetzen, sobald es die Lage zulasse. Er plane unter anderem einen Kassensturz mit einer Aufschlüsselung der städtischen Schulden. So könne der der finanzielle Spielraum der Stadt eingeordnet und transparent gemacht werden. Außerdem wolle er die Betreibersuche für die Krone angehen.

Die Wahlbeteiligung in Oettingen liegt 2020 bei 68,4 Prozent und damit minimal unter dem Wert von 2014. Wie Wahlleiter Günther Schwab auf Nachfrage mitteilt, waren es damals 68,5 Prozent.

