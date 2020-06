vor 37 Min.

Trunkenheitsfahrt in der Augsburger Straße in Nördlingen

Ein angetrunkener Autofahrer ist der Polizei in der Augsburger Straße aufgefallen.

Bei einem Autofahrer wird eine starke Alkoholisierung festgestellt. Die Polizei beschlagnahmt seinen Führerschein.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist bei einem Autofahrer in Nördlingen eine starke Alkoholisierung festgestellt worden. Bei dem 45-Jährigen wurde laut Polizeibericht in der Augsburger Straße am Freitag gegen 23 Uhr deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest soll einen Wert von deutlich über 1,5 Promille ergeben haben. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (pm)

