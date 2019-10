06:00 Uhr

Über Bauhof und Schloss diskutiert

Für die Straße zum Alerheimer Schloss muss bei der Bundeswehr eine Leitungsgenehmigung erteilt werden. Die Kommunikation gestaltet sich offenbar schwierig – in die Sache will einfach keine Bewegung kommen.

Plus Der Zusammenschluss des Bauhofs für Alerheim und Wechingen ist in Vorarbeit. Der Gemeinderat spricht auch über die Straße zum Alerheimer Schloss – das geht wohl nur noch mit Humor.

Von Ronald Hummel

Es soll ein Pionier-Projekt im Landkreis werden – die Gemeinden Alerheim und Wechingen sondieren derzeit die Möglichkeiten zu einem gemeinsamen Bauhof (wir berichteten). In der aktuellen Sitzung des Alerheimer Gemeinderats zeigte sich Bürgermeister Christoph Schmid sehr zufrieden über die positive Grundstimmung der Vorgespräche in der gemeinsamen Arbeitsgruppe: „Es ist ein sehr guter gemeinsamer Geist entstanden“, zeigte er sich überzeugt, dass die notwendige Vertrauensbasis auf allen Ebenen in beiden Gemeinden wachsen werde. In einer kurzen Diskussion kam man überein, dass es zunächst sowohl darum gehe, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass ihre hervorragende Arbeit die Basis für einen möglichen Zusammenschluss bildet, als auch die wohl hohen Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen. Auch, wenn klar sei, dass bei der Realisierung „nicht alles eitel Sonnenschein“ sein könne, wie es Schmid ausdrückte, könne man in der bevorstehenden gemeinsamen Sitzung beider Gemeinderäte sicherlich aufzeigen, dass ein Zusammenschluss mehr Effektivität und Schlagkraft bedeute.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Änderung Gewerbegebiet Fessenheimer Straße Zu einer weiteren Strukturänderung legte der Alerheimer Rat einen Grundstein: Er verabschiedete einstimmig den Aufstellungsbeschluss zu einer Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Fessenheimer Straße. Nicht zuletzt die Verlagerung von Gemeindeverwaltung, Bauhof und Feuerwehr in das Gewerbegebiet mache dies nötig. „Heute geben wir lediglich eine Willensbekundung ab, in das Verfahren einzusteigen“, betonte der Bürgermeister. Es werde ein sehr aufwändiges Unterfangen sein, das sich mindestens über sechs Monate hinziehe. Die diversen Straßenbauarbeiten zeigten unterschiedliche Fortschritte: In Wörnitzostheim ist die Asphaltierung der Nebenstraßen weitgehend abgeschlossen, in wenigen Tagen finde laut Schmid die Kanalabnahme statt. Für die Ortsdurchfahrt wurde nunmehr das Aalener Unternehmen Rossaro als Auftragsnehmer festgelegt. Die Auftragsbesprechung finde Mitte des Monats statt. Ob heuer noch mit den Bauarbeiten begonnen werde, sei noch nicht klar; falls nicht, müsse die Straße vorerst provisorisch zugeschüttet werden. Straße zum Alerheimer Schloss Thema Dem Fall der Straße zum Alerheimer Schloss könne man mittlerweile nur noch mit Humor begegnen, so der Bürgermeister: Letzte Woche habe eine Ortsbesprechung stattgefunden, doch es komme nichts in Bewegung; es liege an der zuständigen Stelle der Bundeswehr, welche die Leitungsgenehmigung für die „Nato-Pipeline“ erteilen muss (Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kompetenzzentrum Baumanagement München, kurz BAIUDBw KompZ BauMgmt). Unter der Mailadresse baiudbwkompzbaumgmtmk1@bundeswehr.org kämen schlichtweg keine Mails an und niemand gehe ans Telefon. Für die Finanzierung der verschiedenen Maßnahmen stimmte der Gemeinderat geschlossen der Aufnahme eines Kommunal-Darlehens von 700.000 Euro zu, wie es bereits in den diesjährigen Haushalt eingestellt wurde. Der Zins betrage derzeit 0,0 Prozent, woran sich laut Schmid bis zur endgültigen Aufnahme kaum etwas ändern werde. Das Gremium einigte sich auf eine konsequente Rückzahlung innerhalb von zehn Jahren in jeweils gleichen Jahresraten.

Themen folgen