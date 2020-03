10:38 Uhr

Unbekannte demolieren ein Dutzend Autos in der Straße An der Lach

Die Polizei sucht nach den Tätern, die am Wochenende Windschutzscheiben und Seitenspiegel eingeschlagen haben sollen.

Unbekannte Täter sollen am Wochenende auf einem umzäunten Grundstück in der Nördlinger Straße An der Lach mehrere Autos demoliert haben. Die Polizei berichtet am Donnerstag, dass ihr der Schaden jetzt erst berichtet worden sei. Die Täter sollen dort an einem Dutzend abgestellten, zum Großteil schon altersschwachen Autos ihren Aggressionen offenbar freien Lauf gelassen haben.

Während an zehn Autos die Außenspiegel beschädigt wurden, waren an zwei weiteren Fahrzeugen die Scheinwerfer und die Windschutzscheibe die Angriffsziele. Der entstandene Sachschaden des Autohändlers wurde auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die vergangenes Wochenende (Freitagabend bis Montagfrüh), Beobachtungen gemacht haben. RN

