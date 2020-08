vor 17 Min.

Unbekannter Täter lockert Radmuttern an geparktem Auto in Nördlingen

In der Region kommt es derzeit immer wieder zu Manipulationen an Fahrzeugen.

Erneut kommt es in Nördlingen zu einer Fahrzeugmanipulation. Diese verursacht einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Im Zeitraum von Montag, 3. August bis Donnerstag, 6. August ist es erneut zu einer Fahrzeugmanipulation in Nördlingen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter lockerte in der Straße Am Bürgerweiher an einem geparkten Skoda vorne rechts die Radmuttern. Durch die gelockerten Radmuttern wurden laut Polizeibericht die Felge sowie die Radnabe beschädigt, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956 0 zu richten. (pm)

Lesen Sie auch: