09:21 Uhr

Unbekannter bricht Auto in Nördlingen auf

Der Täter stiehlt zwei Koffer eines Urlauber-Pärchens. Die Polizei in Nördlingen bittet nun um Hinweise.

In Nördlingen hat ein bislang unbekannter Täter ein Auto aufgebrochen und Wertsachen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Audi A4 eines Urlauber-Pärchens am Donnerstagvormittag zwischen 9.45 und 12 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Turnhalle an der Augsburger Straße geparkt gewesen. Während dieser Zeit hebelte ein Unbekannter den Kofferraumdeckel des Fahrzeugs auf und stahl daraus zwei Koffer samt Inhalt. Die Koffer sind gelb und grau-schwarz. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

