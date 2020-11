10:32 Uhr

Unbekannter entfernt Fahrzeugteile an Wohnmobil

An einem in Nördlingen geparkten Wohnmobil entfernt ein bislang unbekannter Täter Fahrzeugteile. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Wohnmobilstellplatz auf der Nördlinger Kaiserwiese an einem Wohnmobil der Marke Fiat das rechte Rück-/Bremslicht entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich dem Polizeibericht zufolge auf rund 50 Euro. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

