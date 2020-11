vor 16 Min.

Unbekannter entsorgt illegal Müll in Nördlingen

In Nördlingen hat ein Unbekannter illegal Müll entsorgt.

In der Nähe des Nördlinger Tierheims entlang der Eger sind mehrere unrechtmäßig entsorgte Müllsäcke gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

An der Nördlinger Schwallmühlstraße, hinterhalb des Tierheims, entlang der Eger, sind am Donnerstag, 19. November, mehrere unrechtmäßig entsorgte Müllsäcke gefunden worden. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. RN

