vor 18 Min.

Unbekannter fährt Auto in Oettingen an und flieht

Ein Unbekannter hat in Oettingen ein Auto angefahren und ist danach geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein blaues Fahrzeug der Marke Ford-Focus vorne rechts angefahren. Das Auto stand nach Angaben der Polizei in der Straße "Orgelhof" in Oettingen. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizeidienststelle in Nördlingen. (pm)

Themen Folgen