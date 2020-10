vor 16 Min.

Unbekannter lockert Radmuttern an Auto in Nördlingen

In Nördlingen hat ein Unbekannter die Radmuttern an einem Auto gelockert.

Ein 32-Jähriger stellt fest, dass die Radmuttern an seinem BMW gelockert wurden. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

In Nördlingen hat ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern eines Autos gelockert. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 32-jähriger Autofahrer am Dienstag während der Fahrt mit seinem blauen BMW, dass dieser seltsam reagierte. Daraufhin stellte er fest, dass die Radmuttern an beiden hinteren Rädern gelockert wurden.

Das Auto stand im Zeitraum zwischen dem 30. September und 12. Oktober im Hof des Anwesens am Eichenweg statt wie sonst üblich in der Garage. Die Beamten vermuten, dass der Täter in dieser Zeit die Radmuttern gelockert hatte. Außerdem wurde in dieser Zeit am Fahrrad des Mannes manipuliert. Die Polizei Nördlingen bittet nun um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. RN

