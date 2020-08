vor 32 Min.

Unbekannter löst Radmuttern eines Autos in Amerdingen

Der Autofahrer entdeckt die Manipulation nach kurzer Fahrt. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In Amerdingen hat ein bislang unbekannter Täter alle vier Radmuttern eines Autos gelockert. Wie die Polizei berichtet, geschah dies in der Zeit zwischen Sonntag, 9. August, 22.30 Uhr, und Montag, 10. August, 9 Uhr, in der Weinbergstraße. Der Geschädigte entdeckte die Manipulation nach kurzer Fahrt, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

