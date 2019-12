09:11 Uhr

Unbekannter schlägt Vater und rennt mit Kinderwagen weg

Ein Unbekannter hat sich in Oettingen einen Kinderwagen geschnappt.

Ein Unbekannter hat in Oettingen einen 24-Jährigen geschlagen und ist mit dessen Kinderwagen, in dem ein vier Monates altes Baby lag, weggerannt. Der Vater nahm die Verfolgung auf.

Ein unbekannter Mann hat am Freitag, 20. Dezember, gegen 10 Uhr in Oettingen einen Vater geschlagen und ist mit dessen Kinderwagen weggerannt. Ein 24-Jähriger ging mit seiner vier Monate alten Tochter, die im Kinderwagen lag, in der Lange-Mauer-Straße spazieren. Plötzlich bekam der junge Mann nach Polizeiangaben von hinten einen Faustschlag ins Gesicht.

Als der Vater sich umdrehte, rannte eine männliche, unbekannte Person an ihm vorbei, schnappte sich den Kinderwagen mit der Tochter und rannte davon. Der 24-Jährige rannte dem Täter hinterher und konnte diesen einholen. Mit einem Faustschlag gegen den Körper konnte er den Unbekannten laut Polizeibericht zum Anhalten bringen. Der Täter, welcher stark alkoholisiert gewesen sein soll, flüchtete daraufhin ohne Kinderwagen zu Fuß. Der 24-Jährige wurde durch den Vorfall am rechten Auge leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die vier Monate alte Tochter des 24-Jährigen blieb unverletzt. Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 170 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt, schlank, hagere Figur, hellhäutig, sehr kurz rasierte Haare mit grauen Ansätzen, Dreitagebart, schwarze Sonnenbrille. Der Täter war komplett schwarz gekleidet und trug weiße Turnschuhe. (pm)

Themen folgen