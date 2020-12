vor 4 Min.

Unbekannter sprüht Graffiti an Gleisunterführung in Nördlingen

Ein Unbekannter hat am Nördlinger Bahnhof Wände mit beleidigenden Parolen besprüht. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

An der Gleisunterführung des Nördlinger Bahnhofs hat ein bislang unbekannter Täter die Wände mit beleidigenden Parolen besprüht. Wie die Polizei berichtet, verursachte er dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Täter agierte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. PM

