Unfälle im Ries: Das lenkt die Fahrer ab

Plus 2019 gab es mehr Verkehrsunfälle auf den Straßen. Auch die Zahl der Verkehrstoten stieg.

Die Unfallzahlen im Ries sind leicht gestiegen. Wie aus einer Unfallstatistik der Polizei Nördlingen hervorgeht, erhöhte sich die Zahl der Verkehrsunfälle 2019 auf über 1600. Dies ist eine Steigerung um zwei Prozent im Vergleich zum Jahr 2018. Oft kommen Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der Verkehrstoten.

Drei Menschen starben im vergangenen Jahr im Straßenverkehr, 2018 waren es zwei. Die Zahl der im Straßenverkehr verletzten Personen indes blieb im Vergleich zu 2018 beinahe identisch; 252 Verletzte gab es im vergangenen Jahr. Wie schon in den Vorjahren gibt die Polizei als häufigste Unfallursachen Vorfahrtsverstöße, überhöhte Geschwindigkeiten und bei schwerwiegenden Unfällen auch Alkohol am Steuer an.

Alkoholbedingte Unfälle: Zwölf Personen schwer verletzt

„Bedauerlicherweise haben 2019 erneut die Alkoholunfälle zugenommen“, sagt der Nördlinger Polizeichef Walter Beck. 22 alkoholbedingte Unfälle mit zwölf zum Teil schwer verletzten Personen habe es im vergangenen Jahr gegeben – und damit acht mehr als noch 2017.

Dass es nicht zu mehr Unfällen kam, liegt wohl auch daran, dass die Nördlinger Polizei 2019 über 170 Autofahrer wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen hat. Deshalb wolle man die Alkoholkontrollen auch in diesem Jahr verstärkt angehen, sagt Beck.

Noch ein weiterer Negativ-Trend bereitet dem Polizeichef Sorgen. Die Nördlinger Polizei stellt fest, dass viele Unfälle durch ein ungeklärtes Abkommen von der Fahrbahn oder nicht erklärbare Kollisionen mit dem Gegenverkehr geschehen. Beck führt diese Unfälle auf eine Ablenkung des Fahrers zurück. „Bei Verkehrskontrollen stellen wir immer wieder fest, dass Autofahrer nicht nur telefonieren, sondern völlig abgelenkt WhatsApp-Nachrichten verfassen oder lesen.“

Mehr als 300 Mal telefonierten Fahrer mit ihrem Handy

In Zahlen bedeutet das: 355-mal erwischte die Nördlinger Polizei 2019 Personen, die während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. „Innerorts bedeutet dies, dass in einer Sekunde 14 Meter, außerorts gar knapp 28 Meter zurückgelegt werden, auf denen die abgelenkten Fahrzeugführer absolut gar nichts mitbekommen.“ Die Zahl an Handyverstößen ist seit Jahren konstant, eine Besserung sei auch in Zukunft nicht in Sicht. Und das, obwohl die Strafe bei Verstoß mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt hoch ist.

Auch einen traurigen Rekord muss die Nördlinger Polizei für das Jahr 2019 verzeichnen: Die Zahl an Wildunfällen im Ries ist hoch wie nie. Insgesamt 410 wurden der Polizei mitgeteilt, das sind 33 Unfälle mehr als noch im Jahr 2018.

Die in vielen Städten derzeit heftig diskutierten E-Scooter und E-Bikes schlagen sich in der Rieser Unfallstatistik indes kaum nieder; wohl auch deswegen, weil es faktisch so gut wie keine E-Scooter in Nördlingen gibt. Lediglich ein Unfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer und sieben Unfälle mit E-Bikes wurden 2019 von der Nördlinger Polizei aufgenommen.

Die Zahl an Unfallfluchten hat sich laut Polizeistatistik nicht geändert. 246-mal entfernte sich der Verursacher demnach unerlaubt vom Tatort. Rund 30 Prozent dieser Delikte konnte die Nördlinger Polizei 2019 aufklären. In den Vorjahren lag diese Quote noch deutlich höher. „Die Mitteilungsbereitschaft der Leute ist niedrig“, stellt Polizeichef Beck fest. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mehr Hinweise der Bevölkerung.

