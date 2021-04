Unfall: Lastwagenfahrer übersieht Auto bei Unterschneidheim

Am Freitagmorgen kracht es auf der Kreisstraße 3203 bei Unterschneidheim. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.

Glück im Unglück hatten am Freitagmorgen ein Lkw- und ein Autofahrer bei einem Unfall bei Unterschneidheim. Gegen 8.30 Uhr befuhr der 61-jährige LKW-Fahrer die Kreisstraße 3203. An der Einmündung zur L1060 wollte er Richtung Röhlingen abbiegen. Hierbei übersah er das Auto eines 27-jährigen Fahrers, der auf der L1060 von Zöbingen in Richtung Röhlingen unterwegs war.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (RN)

Lesen Sie auch