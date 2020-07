vor 21 Min.

Unfallflucht zwischen Megesheim und Steinhart

Der Fahrer eines weißen Mercedes flüchtet nach mutmaßlicher Unfallverursachung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf der Ortsverbindungsstraße von Megesheim nach Steinhart ist es zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Am Sonntag, 19. Juli fuhr ein 19-Jähriger aus Oettingen gegen 18.35 Uhr mit seinem Auto der Marke BMW auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Megesheim und Steinhart. Auf halber Strecke kam ihm laut Polizeibericht ein Auto auf der Fahrbahn mittig entgegen. Bei diesem handelte es sich den Angaben zufolge um einen weißen Mercedes. Der Geschädigte kam mit seinem Auto beim Ausweichen auf das Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Graben kam dieses schließlich zum Stehen. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter 09081/29560 zu melden. (pm)

