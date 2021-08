Nachbar bemerkt Feuer im Dachstuhl und schlägt Alarm

Nach einem Dachstuhlbrand in Unterschneidheim wird der Schaden auf rund eine Viertelmillion geschätzt.

Ein Dachstuhl in Unterschneidheim geriet laut Polizeibericht am Mittwochabend in Flammen. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt in einem Kühlschrank. Dadurch breitete sich das Feuer über eine Holzbalkendecke in den Dachstuhl aus. Ein Nachbar hatte den Rauch bemerkt und die Bewohner verständigt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort, heißt es weiter. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 250.000 Euro. (pm)