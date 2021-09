Technischer Defekt: Auto brennt während der Fahrt in Nordhausen

In Nordhausen hat ein Auto während der Fahrt angefangen zu brennen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Die Nordhäuser Feuerwehr ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr wegen einem Fahrzeugbrand ausgerückt, ein Auto ist in Flammen aufgegangen. Laut Polizei fiel bei einem 19-jährigen Opel-Fahrer in der Kirchgasse zunächst die Bremse aus. Als er sein Fahrzeug ausrollen ließ, brannte bereits das Feuer im Motorraum des Autos.

Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen, danach wurde es abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, Ursache für den Brand war ein technischer Defekt. (pm)

Lesen Sie dazu auch