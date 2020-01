vor 42 Min.

VHS Oettingen veröffentlicht Programm

Diese Kurse beginnen noch im Januar

Die VHS Oettingen hat ihr neues Frühjahr-/Sommerprogramm 2020 veröffentlicht. Einige der Kurse starten bereits im Januar. Dazu gehört der Osteoporose-Gymnastik-Kurs, der am 9. Januar, um 9.30 Uhr beginnt. Zudem werden zwei Step-Aerobic Kurse „Step für die Bikinifigur“ ab 9. Januar, 17 Uhr und 18 Uhr, angeboten. Am 11. Januar, um 14 Uhr beginnt der Offene Spinn-, Strick- und Häkeltreff „Wolliges Vergnügen“.

Für Kinder ab sechs Jahren ist der „ZumbaGo!“ Kurs angekündigt, der am 11. Januar um 10.30 Uhr beginnt. Auch für Erwachsene steht ein „ZumbaGo!“ Kurs an diesem Tag im Programm der VHS. Hier handelt es sich um Samba Fitness. Der Kurs startet am 11. Januar um 9.30 Uhr.

Des Weiteren geht am 13. Januar um 18 Uhr ein Englischkurs für Fortgeschrittene los. Ebenfalls am 13. Januar beginnt der Kurs „Frühlingstöpferei“ um 19 Uhr. Historische Tänze können ab 13. Januar um 19.30 Uhr erlernt werden. Zum Thema Nachhaltigkeit bietet die VHS den Kurs „Aus Alt mach Neu - kreatives Upcycling“ an. Dieser startet am 14. Januar um 18.30 Uhr.

Am 15. Januar beginnt um 9 Uhr ein Beckenbodentrainingskurs für Frauen. Die Möglichkeit, den Rücken zu trainieren, bieten die beiden Kurse „Rücken aktiv bewegen“ um 8.30 Uhr und „Fitness für Rücken & Co.“ um 17.30 Uhr. Beide beginnen am 15. Januar. Weitere Zumba Kurse starten ebenfalls am 15. Januar. Hierzu gehören: „ZumbaGo!“, um 17.45 Uhr und der Kurs „ZumbaGo – Fitness für 50+“ um 16.45 Uhr.

Spinnen mit der Handspindel oder dem Spinnrad kann ab 19. Januar um 14 Uhr erlernt werden. Schließlich bietet die Volkshochschule noch einen Französischkurs für Anfänger an, die bereits über Grundkenntnisse verfügen. Dieser beginnt am 20. Januar um 17 Uhr. Anmeldungen sind im Internet unter www.vhs-oettingen.de oder unter der Telefonnummer 09082/90154 möglich. (lana, pm)