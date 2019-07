Varta möchte seinen Standort in Nördlingen ausbauen

Plus Das Unternehmen will das Gebäude in der Nürnberger Straße erweitern und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Was der Recyclinghof damit zu tun hat.

Die Varta AG plant eine Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien – unter anderem an ihrem Standort in Nördlingen. Dabei denkt das Ellwanger Unternehmen an eine bauliche Erweiterung ihres Unternehmensgebäudes in der Nürnberger Straße (früher Busse) und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze.

Mit dem nordschwäbischen Abfall-Wirtschafts-Verband (AWV) laufen seit geraumer Zeit Gespräche über den Kauf einer rund zwei Hektar großen Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft zu Varta, die dem AWV gehört. Dem Vernehmen nach ist zunächst ein 1,2 Hektar großer Bereich für die Unternehmenserweiterung vorgesehen.

Es gebe allerdings noch keine unterschriebenen Verträge, heißt es aus der Firmenzentrale in Ellwangen. Deswegen könne man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine detaillierten Angaben über die Erweiterungspläne machen.

AWV bestätigt Gespräche mit Varta

AWV-Werkleiter Gerhard Wiedemann bestätigte gegenüber unserer Zeitung Gespräche mit den Verantwortlichen von Varta, in denen über die Modalitäten eines Grundstückskaufes beraten worden sei. Einen Kaufvertrag gebe es noch nicht, so Wiedemann. Gleichzeitig kündigte der Werkleiter an, in den nächsten zwei bis drei Jahren den Recyclinghof vom bisherigen Standort in der Fritz-Hopf-Straße ins Gewerbegebiet „Steinerner Mann“ zu verlegen. Man sei hierzu in Kontakt mit der Nördlinger Stadtverwaltung.

Die Varta AG ist über ihre Tochtergesellschaften Varta Microbattery GmbH und Varta Storage GmbH in den Geschäftsfeldern der Mikrobatterien und der Energiespeicher tätig. Varta Microbattery ist Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien und einer der Marktführer bei Batterien für Hörgeräte.

Varta strebt eine marktführende Position an

Zudem strebt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine marktführende Position bis 2020 in der Sparte Lithium-Ionen-Batterien im Bereich der sogenannten Wearables (zum Beispiel Fitnessarmbänder) an. Die Tochtergesellschaft Varta Storage stellt unter anderem stationäre Lithium-Ionen-Energiespeicher für Haushalte her, um den erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen zu speichern.

Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in den beiden Kontinenten und den USA sind die Tochtergesellschaften der Varta-Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.