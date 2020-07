vor 17 Min.

Verkehrssicherheit im Mittelpunkt

Gerade hier am Lerchenberg konnten die Sicht und die Linienführung wesentlich verbessert werden.

Der neu ausgebaute Streckenabschnitt zwischen Mönchsdeggingen und Hohenaltheim ist eingeweiht

Von Pauline Herrle

Der neu ausgebaute Streckenabschnitt zwischen Mönchsdeggingen und Hohenaltheim ist nun offiziell eingeweiht.

Die ersten Überlegungen, die Strecke zwischen den zwei Dörfern verkehrsgerecht auszubauen, reichen bereits viele Jahre zurück, so Landrat Stefan Rößle. Der neu ausgebaute Streckenabschnitt beginnt nahtlos am Bauende des ersten Bauabschnitts auf Höhe der Abzweigung nach Merzingen, der bereits vor fünf Jahren fertiggestellt wurde, und endet am Ortseingang Hohenaltheim.

Ein Hauptgrund für die Bauarbeiten war die Fahrbahnbreite, die mit stellenweise fünf Metern viel zu schmal für einen gefahrlosen Begegnungsverkehr gewesen sei. „Durch die schlechten Sichtverhältnisse und die mangelnde Straßenentwässerung bestand zudem ein erhöhtes Unfallrisiko“, sagt Rößle.

Die Planung für die Baumaßnahmen gehen bereits auf das Jahr 2015 zurück. Im darauffolgenden Jahr sollte durch die Baufirma Thannhauser aus Fremdingen mit dem Bau begonnen werden, doch durch lang anhaltende und teils schwierige Grunderwerbsverhandlungen wurde der Baubeginn immer wieder verschoben. Als alle Verhandlungen abgeschlossen waren, konnte im Oktober 2019 der offizielle Spatenstich erfolgen. Insgesamt wurde der Streckenabschnitt auf einer Länge von 2,1 Kilometern im Vollausbau erneuert. Weitere Versorgungsleitungen wie eine Telekommunikationsleitung wurden im Zuge der Straßenbaumaßnahmen mit verlegt. Rößle ist sich sicher, dass durch den Vollausbau der Straßenbestand für viele Jahre nachhaltig gesichert ist.

Für die Gesamtmaßnahme investiert der Landkreis insgesamt rund 1,65 Millionen Euro. Zuschüsse aus dem bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz werde es in Höhe von etwa 50 Prozent geben, so Landrat Rößle.

Nach den Ansprachen der neu gewählten Bürgermeisterinnen Martina Göttler aus Hohenaltheim und Karin Bergdolt aus Mönchsdeggingen wurde der Streckenabschnitt von Pfarrerin Ulrike Brödel eingeweiht.

Durch den Ausbau der Kreisstraße DON 9 sei ein weiterer Meilenstein für ein zukunftstaugliches Streckennetz in der Region geschaffen. „Ich wünsche mir, dass diese Straße künftig ihren Zweck erfüllt: nämlich Menschen und Orte sicher und komfortabel miteinander zu verbinden“, schließt Rößle.

