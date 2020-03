10:50 Uhr

Verkehrsunfall auf B25: Auto überschlägt sich und rutscht 100 Meter weit

Ein 18-Jähriger hat auf der B25 bei Reimlingen das Auto eines 60-Jährigen gerammt. Drei Unfallbeteiligte mussten ins Krankenhaus.

Auf der Bundesstraße 25 hat sich am späten Sonntagabend ein Auto überschlagen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit seiner Beifahrerin von Grosselfingen kommend auf die B25 auf. Dabei übersah er einen von Möttingen kommenden 60-Jährigen, der mit seiner Frau in Richtung Nördlingen fuhr. Durch die Vorfahrtsmissachtung rammte der 18-Jährige das Heck des Ehepaares. Der Aufprall war so stark, dass sich das Auto des 60-Jährigen überschlug, auf dem Dach zum Liegen kam, etwa 100 Meter weit rutschte und sich dort wieder aufstellte.

Das Ehepaar und die Beifahrerin des 18-Jährigen mussten im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Der 18-Jährige selbst blieb unverletzt. Der Polizei zufolge musste die B25 für etwa eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren von Möttingen und Reimlingen mit insgesamt etwa 50 Einsatzkräften. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 16000 Euro. (RN)

