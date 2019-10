19:27 Uhr

Verschiedene Arten der Nachhaltigkeit in Halle A

Plus Das Thema der Halle ist Nachhaltigkeit. Der Begriff hat für die verschiedenen Aussteller unterschiedliche Bedeutungen.

Dennis Wimmer weiß um die Wirkung, die das Hanfblatt an seinem Stand hat. Deswegen fügt er häufiger in Kundengesprächen auf der Donauries-Ausstellung den Satz an: „Die Produkte haben keine berauschende Wirkung.“ Der 28-Jährige verkauft Kapseln, Kosmetik, Zahnpasta und Tropfen. Mit Hanf. Genauer gesagt mit dem Wirkstoff CDB – nicht dem berauschenden THC. Gerade bei Arthrose, Bluthochdruck oder auch Migräne seien die Produkte eine Alternative zu starken Schmerzmitteln.

