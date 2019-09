vor 21 Min.

Viel Wissen am Schafttag in Mönchsdeggingen vermittelt

Schafe und Ziegen standen im Mittelpunkt des Interesses von vielen Besuchern, die sich unter anderem an Führungen auf dem Kühsteinfelsen in Mönchsdeggingen über die Tiere, deren Haltung und Erzeugnisse aber auch Probleme und Zukunftssorgen der Besitzer informieren ließen.

Unter dem Motto „Schafe, Ziegen, Kühsteinfelsen“ kommen viele Besucher zum 5. Rieser Schaftag nach Mönchsdeggingen. Die Veranstalter boten einges rund um den Kühsteinfelsen.

Von Jim Benninger

„Schafe, Ziegen, Kühsteinfelsen“ lautet das Motto des 5. Donau-Rieser Schaftages, der aufgrund des guten Sommerwetters sowie vieler guter Organisatoren, Helfer, Aussteller und Besucher wieder zu einem großen Erfolg wurde. Bereits am Morgen feierten viele von ihnen mit Pfarrerin Brödel einen Gottesdienst mit Kinder-, Kirchen- und Posaunenchor im Festzelt nahe des Schafstadels.

5. Donau-Rieser Schaftag in Mönchsdeggingen

Der traditionsreiche Ort, vor Jahren noch Lebensraum des letzten Mönchsdegginger Schäfers, war von Gemeinde und Dorfverein zu einem beliebten Treffpunkt ausgebaut worden, in dem auch jetzt Referenten Vorträge über Schafhaltung und deren Geschichte im Landkreis hielten. Unter anderem wurde dabei die Möglichkeit von Schafwolldüngepellets, die Schäfereigeschichte, „Schmetterlinge auf den Magerrasen“, der Geopark oder die Heide-Allianz angesprochen. Landrat Stefan Rößle dankte den beteiligten Tierhaltern, den Mitarbeitern des Landratsamtes, dem Almarin-Förderverein, dem Team „Spiel ohne Grenzen“, oder dem Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Untermagerbein.

„Es ist großartig, was sie alle hier vorbereitet und geleistet haben“, sagte Rößle. Ohne sie wäre solch ein großartiges Programm zum Erhalt des schönen Rieses nicht möglich gewesen. Danach gab es den ganzen Nachmittag über vieles auf der Marktmeile in der Almarinstraße zu sehen und vor allem zu probieren.

Dabei waren beste regionale Wurst- und Käseprodukte aus Schafen oder Ziegen bis hin zu Erzeugnissen aus deren Wolle, sowie viele weitere Produkte traditioneller Handwerksbetriebe der näheren Umgebung.

Zunächst stillten die vielen Menschen ihren Appetit und bald bildete sich vor dem Festzelt eine lange Schlange, die den ganzen Nachmittag vorzuherrschen schien. Wer nicht so lange warten wollte, verköstigte sich in der Zwischenzeit vor den Imbisswagen verschiedenster Anbieter frischer Waren. Sei es beispielsweise von den Hofläden Besel aus Nähermemmingen oder Hartmanns Weideschweinen der Lohmühle. Ob Käse, Fleisch oder Wurst von Ziege, Schaf oder Lamm, Honig, Vegetarisches, Eis, Kaffee oder Kuchen, für viele Geschmäcker war etwas geboten. Umrahmt vom örtlichen Musikverein und dem Duo Wisskirchen schmeckte es den meisten an der frischen Luft noch besser. Nach dem Mittag gab es an etlichen Stationen Vorführungen über den Schäferalltag etwa mit einer Hütevorführung, Rasseausstellungen oder dem Schafscheren durch den Maihinger Franz Bosch. Für Beweidungsprojekte zum Naturschutz mit ihren Galloway-Rindern warben die Herkheimer Brüder Eisenbarth. Bei Kräuterwanderungen und Führungen konnte man unter anderem das Geotop und den Magerrasen am Kühstein kennenlernen, sowie die geologische Situation und die Natur in dem traditionsreichen Dorf.

Auch Kunst war zu sehen, wie im „Wollweg“ am Almarin und an weiteren Ständen informierten Mitarbeiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen, des Amtes für ländliche Entwicklung Krumbach, des Landschaftspflegeverbandes, oder der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried über Landwirtschaft, Naturschutz oder den Geopark. Erstmals wurde auch das Zukunftsthema Herdenschutz auf einem Donau-Rieser Schaftag präsentiert.

Für Kinder gab es neben dem Herumtoben auf dem Mönchsdegginger Kühsteinfelsen mit Blick über das Ries Spiele, eine Leseecke und ein Erzähltheater im nahen Mehrzweckraum des Kindergartens. Einbezogen in die vielen Ausstellungen und Verkaufsstände waren auch die Schule und das Almarin.

95 Bilder Viel zu sehen bei den 5. Donau-Rieser-Schaftagen Bild: Jim Benninger

Themen Folgen