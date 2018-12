vor 52 Min.

Vielseitiger Konzertabend in der Jakobskirche

Ein AEG-Weihnachtskonzert mit nachdenklichen Botschaften und faszinierenden Musik-Arrangements

Eine vollbesetzte, festlich geschmückte St.-Jakobs-Kirche und mehr als 200 junge Musikerinnen und Musiker bildeten einen wunderbaren Rahmen für das diesjährige Weihnachtskonzert des Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasiums. Sowohl was die Besetzung der einzelnen Ensembles, Solisten und Chöre anbelangt als auch die Vielfalt der musikalischen Stilrichtungen. Die drei Musiklehrer Petra Hanke, Günter Simon und Kerem Kruis hatten alles bestens vorbereitet. Einmal mehr erwies sich das große Schulorchester als harmonische Einheit und eröffnete das Konzert schwungvoll, zupackend und gleichzeitig mit viel Ausdruckskraft.

Eine nachdenkliche, zu Weihnachten durchaus passende Botschaft vermittelte anschließend der Unterstufenchor mit einer Interpretation des Beatles-Songs „Eleanor Rigby“. Die Freude fröhlich spielender Kinder verströmte der Chor dann mit dem westafrikanischen Folksong „Sia hamba“. Der nächste Teil des Konzertes gehörte den Solisten. Mit beeindruckender Technik, Leichtigkeit und klarer Intonation begeisterte Leonie Früh mit ihrer Blockflöte, heißt es in einer Pressemitteilung. In nahezu perfekter Harmonie mit Michael Burger am Cembalo präsentierten die beiden ein Allegro von Antonio Vivaldi derart gekonnt, dass das Publikum mit tosendem Applaus antwortete. Dass man Werke des Johann Sebastian Bach auch auf dem Akkordeon wiedergeben kann, bewies Isabell Faußner, die ein Präludium des Meisters darbot. Die Streicherklassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe erfreuten mit zahlreichen Weihnachtslieder-Variationen und bewiesen zugleich, nach welch kurzer Zeit gemeinsamen Spielens, sie bereits zu einem beachtenswerten Ensemble herangereift sind.

Majestätisch präsentierte sich das Vororchester mit einer „Royal Procession“ bevor erneut Michael Burger, diesmal als Solist mit dem Akkordeon das Publikum in seinen Bann zog. Mit Interpretationskraft und dynamischer Variabilität bot er einen Höhepunkt des Konzertes. Innig, ausdrucksstark und in völliger Harmonie verströmte anschließend die Geigerin Anna Klotz und Paulina Thum an der Harfe das berühmte „Ave Maria“ in den kirchlichen Raum.

Der letzte Teil des Abends gehörte der Vokalmusik. Dabei bewies der Schulchor, dass er innerhalb eines Jahres nicht nur personell gewachsen ist, sondern sich auch qualitativ derart gesteigert hat, dass beim Publikum durch die wunderbare Interpretation des Songs „Say something“ des amerikanischen Pop-Duos „A Great Big World“ und des ausdrucksstark gesungenen „Halleluja“ von Leonard Cohen emotionale Ergriffenheit zu spüren war. Wie gekonnt man bei einem solchen Konzert die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen kann, bewies der Chor bei „Wonderful Dream“. Es war kein Orchester, das die musikalische Begleitung lieferte, sondern Schülerinnen und Schüler mit ihren Tablets. Gerade für junge Musiker, die selbst kein Instrument spielen und keine Noten lesen können, eröffnen sich musikalische Möglichkeiten, die am AEG auch im Musikunterricht erschlossen werden. Das staunende Publikum quittierte diese tolle Leistung mit Applaus. Den Abschluss bildete ein gemeinsam gespieltes und gesungenes „O du fröhliche“ mit 200 Musikern und etwa 600 Sängern. Ein grandioser Abschluss eines herausragenden Konzertabends. (pm)

