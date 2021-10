Ein Vereinsderby zum Start in Marktoffingen

Das erste Spiel für die Marktoffinger Teams ist gleich ein vereinsinternes Match.

Ab dem kommenden Wochenende wird in Marktoffingen wieder Volleyball gespielt. In der Bayernliga steht mit dem Vereinsderby (Sonntag um 14 Uhr) gleich ein sportlich sehr interessantes Spiel auf dem Programm. Der Auftakt in die Heimspielserie übernehmen allerdings die Damen 3, die am Samstag ab 14.30 in der Bezirksklasse Gersthofen und Hochzoll Augsburg III empfangen.

Neben der Vorfreude, endlich wieder im Wettkampfmodus spielen zu dürfen, ist man in Marktoffingen auch auf die Resonanz beim Stammpublikum gespannt. Für den Zutritt in die Halle gilt bei allen FSV-Teams die 3G-Plus-Regel, also mit negativem PCR-Test.

Stolz, dass es zwei Bayernligateams in Marktoffingen gibt

Die Zuschauer weisen sich am Halleneingang aus, lassen sich in eine Liste eintragen und dürfen sich dann in der Halle ohne Maske frei bewegen. Weitere Infos gibt es in den üblichen sozialen Portalen.

Sportlich haben die FSV-Volleyballerinnen für die Fans auch einiges zu bieten. „Es erfüllt einen schon mit einer Portion Stolz, so viele leistungsstarke Spielerinnen im Verein zu haben, dass es gleich für zwei schlagkräftige Bayernligateams reicht“, waren die Worte von Abteilungsleiter Josef Wizinger bei der Abteilungsversammlung. Es ist also mit einer sehenswerten Partie zu rechnen.

Besonders heiß auf Punktspiele sind die Mädels der FSV-Dritten, die ihr letztes Punktspiel im Februar 2020 hatten. Das Team, das noch einen festen Trainer sucht, möchte gegen die Gäste aus dem Raum Augsburg die ersten Punkte einfahren. (jw)