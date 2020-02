vor 37 Min.

Vorbereitungen für Violinfestival laufen

Internationales Flair Ende August in Oettingen

Ende August herrscht wieder internationales Flair im Oettinger Residenzschloss. Drei renommierte Professoren werden vom 24. bis 30. August 2020 während eines Meisterkurses ihr Wissen und ihre Erfahrung an Musikschüler und -studierende sowie junge Berufsmusiker aus aller Welt weitergeben. Auch das Konzertprogramm bietet eine Woche voller Höhepunkte.

Bereits zum achten Mal findet das Internationale Violinfestival heuer in Oettingen statt. Unter der neuen exekutiven Leitung von Annika Körner konnten hochkarätige Dozenten und Professoren für die Meisterkurse gewonnen werden. Professor Ingolf Turban (Violine), Professorin Julia Galic (Violine) und Professor Guido Schiefen (Violoncello) stellen das Dozententeam des Violinfestivals.

Sie haben Professuren an der Hochschule für Musik und Theater München und an der Hochschule Luzern inne. In dieser Konstellation vereinen sich hervorragende Pädagogen und Solokünstler, heißt es in einer Pressemitteilung der Oettinger Tourist-Info. Neben den Einzelkursen werden auch Kammermusikkurse angeboten. Das Internationale Violinfestival wird von der Stadt Oettingen in Kooperation mit dem Landkreis Donau-Ries, dem Verein Ferienland Donau-Ries und dem Fürstenhaus zu Oettingen-Spielberg veranstaltet. Daneben gibt es dankenswerterweise Sponsoren, die einen wichtigen Beitrag zur Durchführung des Festivals leisten. Als Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung fungiert wieder Landrat Stefan Rößle, teilt die Tourist-Info weiter mit.

Das Violinfestival bietet den Meisterschülern nicht nur hochklassigen Unterricht, sondern auch die Möglichkeit, in einem der feierlichen Schlusskonzerte die Werke, an denen sie während der Festival-Woche gefeilt haben, zur Aufführung zu bringen. Neben den Konzerten der jungen Meister sind es vor allem die Konzerte der Dozenten und weiterer renommierter Gastmusiker, die Besucher aus Nah und Fern während des Violinfestivals nach Oettingen locken. Das Konzertprogramm wird im Frühjahr erscheinen und dann auf der Internetseite des Festivals unter www.violinfestival-oettingen.de abrufbar sein. (pm)

