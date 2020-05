11:13 Uhr

Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer prallt auf B 25 gegen Auto

Am Wochenende kommt es auf der B 25 zu einem Verkehrsunfall. Dabei wird ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Am Samstagvormittag ist es auf der B 25 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Baden-Württemberg gegen 11.40 Uhr in einer Kolonne in Richtung Wallerstein, aus Richtung Möttingen kommend. Ein 61-Jähriger, der ebenfalls aus dem angrenzenden Baden-Württemberg stammt, fuhr mit seinem Auto aus Richtung Oettingen kommend an die Auffahrt der B 25 heran. Dort übersah er den Polizeiangaben zufolge den auf der bevorrechtigten Straße fahrenden Motorradfahrer und fuhr auf die B 25.

Der Motorradfahrer muss im örtlichen Krankenhaus behandelt werden

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die linke Seite des Wagens. Dabei wurde der Motorradfahrer vom Motorrad geschleudert und leicht verletzt. Er wurde stationär im Krankenhaus Nördlingen behandelt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von mindestens 14.000 Euro, am Auto ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. (pm)

