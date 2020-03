Wahlkampf-Aufregung in Oettingen nach Video und offenem Brief

Plus Ein offener Brief von Bürgermeisterkandidat Thomas Heydecker erhitzt die Gemüter im Lager der JU. Wagners Wahl-Video und ein Interview sollen der Ursprung sein.

Ein offener Brief des Oettinger Bürgermeisterkandidaten Thomas Heydecker ( SPD) führt in Oettingen zu kontroversen Debatten. Das Schreiben, so wird gemunkelt, sei die Reaktion auf Petra Wagners ( CSU/FWG) Wahlkampf-Video und ein Interview in einer dazugehörigen Broschüre. In beiden Beiträgen wirbt die amtierende Bürgermeisterin unter anderem damit, dass sie diverse Projekte in Oettingen initiiert und 17 Millionen Euro Fördergelder in die Stadt geholt hat. Zudem sagt sie im Video, dass die vergangenen sechs Jahre für die Stadt sehr erfolgreich gewesen seien.

Der SPD-Kandidat schreibt am Wochenende vor der Kommunalwahl einen offenen Brief an seine Mitbürger: Er bittet darum, sich auch Zeit für seine Worte zu nehmen und geht dann zur Offensive gegen seine Konkurrentin über. Heydecker: „Die amtierende Bürgermeisterin hat sich in den letzten Wochen sehr bemüht, zu betonen, welche Projekte in den vergangenen sechs Jahren umgesetzt wurden. War hier tatsächlich ,der große Wurf’ dabei oder handelte es sich bei vielem doch um kommunalpolitisches Alltagsgeschäft?“ Heydecker stellt anschließend infrage, ob Maßnahmen auf Initiative von Wagner umgesetzt worden oder nicht doch eher „Konzepte des Amtsvorgängers“ Matti Müller (SPD) abgearbeitet worden seien.

Wahlkampf in Oettingen: Bürgermeisterin soll laut Heydecker "dick auftragen"

Auf RN-Nachfrage sagt Heydecker Anfang dieser Woche, dass der Brief seit Langem für das Wochenende vor der Kommunalwahl am 15. März geplant gewesen sei. Einige Zeilen seien jedoch anders ausgefallen, als geplant, weil Heydecker der Ansicht ist, dass Wagner in ihrer Broschüre und im Video „sehr dick bei den realisierten Projekten und den erreichten Erfolgen aufgetragen“ hat.

Das Foto des Heydecker-Schreibens stellte der Ortsverein der Jungen Union in Oettingen im Online-Netzwerk Facebook ein, kommentierte es und teilte die Diskussion so mit einer breiten Öffentlichkeit. An Thomas Heydecker gerichtet heißt es da: „Bis dato war es ein meist fairer und sachlicher Wahlkampf. Mit diesem Pamphlet allerdings haben Sie leider diesen Pfad verlassen, indem Sie negatives Campaigning betreiben, das nicht nur unsachlich, sondern geradezu lächerlich ist.“ Weiter vom Ortsverein aufgeführt werden die Projekte, die aus Sicht der JU von der Bürgermeisterin angestoßen worden sind: Freibad, Baugebiet, Gewerbegebiet, der Neubau von Sozialwohnungen oder die Straße nach Heuberg.

Es sei „Unwissenheit“ und „Ignoranz“, dass Heydecker unterstellen würde, dass man nur „am Vorgänger initiierte Projekte abarbeite“. Kritisiert wird außerdem, dass Heydecker die Wohnmobilstellplätze zum drängenden Projekt mache. Das gehe „komplett an der Realität vorbei“, heißt es von der JU. Wichtiger sei der Neubau des katholischen Kindergartens. Außerdem könne es eine Kommune wie Oettingen nicht stemmen, alles auf einmal anzupacken. „Daran ändert auch ein 100-Tage-Plan nichts“, schreibt der Verfasser in Bezug auf Heydeckers Versprechen, sich nach einem erfolgreichen Wahlausgang sofort mit Vertretern der Stadtteile, der Gewerbetreibenden, der Landwirte und der Eigentümer von ungenutzten Grundstücken für die „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ auszutauschen. Heydecker will in seinen ersten 100 Tagen außerdem ein Betreibermodell für die Krone und die Betreibersuche aktiv angehen.

Die Junge Union schließt ihren ersten Beitrag zu Heydeckers Brief mit den Worten: „Zudem ( …) ist eine Stadt keine Firma mit Produkten, die sich einfach so controllen und in Regale stapeln lassen, sondern ein Ort mit lebendigen Menschen, deren unterschiedliche Bedürfnissen man erfassen und möglichst gerecht befrieden muss. Dem entgegnet Heydecker: „Wer bei meinen bisherigen Vorstellungsrunden aufgepasst hat, weiß, dass „controllen“ nicht kontrollieren, sondern „lenken“, „steuern“ oder „leiten“ bedeutet. Und ja, auch eine Stadt muss gelenkt werden, genau dafür gibt es Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.“ Außerdem würde es in seinem Job nicht darum gehen, Produkte in Regale zu stapeln, sondern gemeinsam im Team Lösungen zu finden, die das Unternehmen weiterbringen würden.

Kritik gegenüber der JU: "Realsatire" und "Kömödienstadel"

Einige Online-Nutzer führen die Diskussion weiter. Es heißt unter anderem, Heydeckers Haltung sei legitim. Andere halten den JU-Beitrag gar für „Realsatire“. Ein anderer schreibt: „Hat schon was von Komödienstadel der Wahlkampf in dem ach so schönen Städtchen.“ Die Internet-Diskussion überstreckt sich über weitere Beiträge, am Ende werden die Worte zwischen Heydecker und JU versöhnlicher. Spannung liegt aber noch immer in der Luft. Es klingt so, als sollte der große Krach vermeiden, zumindest im Netz.

Bürgermeisterin Wagner hält sich nach außen hin weitgehend aus der Diskussion heraus. Auf RN-Nachfrage schreibt sie: „In einer Stadt, in der jeder jeden kennt, ist es gut, wenn man sachlich bleibt. Ich habe vor sechs Jahren schon einen fairen Wahlkampf geführt. Ich bin überzeugt, dass mein Respekt den Bürgern, der Verwaltung und dem Stadtrat gegenüber sowie mein Stil, meine Fairness und Sachlichkeit auch dieses Mal von den Wählerinnen und Wähler honoriert werden. Von dieser erfolgreichen Arbeitsweise für Oettingen werde ich auch nicht abrücken. Es geht schließlich darum, weiterhin für unsere Stadt das Beste zu erreichen, auch in Zukunft.“

