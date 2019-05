vor 2 Min.

Waldbaden: Ein gesunder Kurzurlaub

In der Nähe der Alten Bürg bietet die Volkshochschule den Kurs „Waldbaden“ an.

Schlendern und Trödeln in der Atmosphäre des Waldes ist wissenschaftlich belegte Wellness für Körper und Seele. Das Angebot gibt es nun auch im Ries.

Von Helga Egetenmeier

Gleich in der Nachbarschaft von Nördlingen gibt es einen idealen Ort zum Waldbaden. Bei der „Alten Bürg“, benannt nach der Ruine einer Höhenburg, bietet der Mischwald mit seinen leicht begehbaren Wegen die beste Möglichkeit für einen Kurzurlaub.

Als Mensch, der immer gern im Wald unterwegs ist, kam Engelbert Stelzle über eine Freundin auf die Idee, seine Ausbildung zum Kursleiter für Waldbaden zu machen. Und da er vergangenes Jahr im Herbst damit abgeschlossen hat, gibt er dieses Wissen nun über die Volkshochschulen in Nördlingen und Oettingen weiter.

Waldbaden bedeutet Schlendern. Langsam werden. Die Beine nicht schnell vorwärts bewegen, die Füße langsam aufsetzen. Schlendern, und noch mehr schlendern, irgendwie auch trödeln. So, als würde eine Dreijährige an der Hand den Takt vorgeben. Nach kurzer Zeit riecht die Nase den Duft des Fliederstrauchs. Das Ohr hört das mächtige Summen der Bienen und Hummeln aus den rosa-weißen Kastanienblüten des Baums gleich am Wegrand gegenüber.

Waldbaden: Die Sinne sind geschärft

Auch wenn das Schlendern, Schauen und Hören entspannt, sind die Sinne geschärft. Und plötzlich ist eine Hektik auf dem Waldboden erkennbar, die den Waldbader stehen bleiben lässt. Die Augen suchen und finden eine winzige Waldmaus mit grauem Fell und rostbraunem Rücken. Sie rennt über den mit halb verrotteten Blättern bedeckten Waldboden, bleibt abrupt stehen und knabbert schnell an einem Pflänzchen. Dann, schwupp, geht es weiter zum nächsten Blätterhaufen. Sie kennt ihren Weg und lässt sich von dem mächtigen Menschen, der sie beobachtet, nicht ablenken.

Engelbert Stelzle ist Kursleiter für Waldbaden. Bild: Helga Egetenmeier

Beim Weiterschlendern bleiben die Sinne wach – und die Ohren hören nun Geräusche von oben. Diese entpuppen sich als vielstimmiger Gesang, zu dem jeder Vogel sein eigenes Lied beiträgt: es trällert, pfeift, krächzt und brilliert aus dem Geäst der Bäume. Und der Waldbader bemerkt, wenn ihm das Schlendern gelingt, ist er in seinem Kurzurlaub angekommen und kann die Auszeit aus dem Alltag genießen.

Waldbaden ist eine Gesundheitstechnik aus Japan

Doch solch ein Spaziergang ist nicht nur zur Entspannung gut, sagt Engelbert Stelzle. Es sei eine Gesundheitstechnik, die in Japan, dem Herkunftsort des Waldbadens, eine anerkannte wissenschaftliche Disziplin ist. Dort wird es „Shinrin Yoku“, „ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen“, genannt. In Deutschland entwickelt zur Zeit die Universität Rostock, zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald MV und gefördert von der EU, einen berufsbegleitenden Zertifikatskurs „Waldtherapie“ für Gesundheitsberufe.

Das Heilsame am Waldbaden erklären die Wissenschaftler mit dem „Biophilia-Effekt“, der Interaktion zwischen Mensch und Natur. Die Pflanzen schütten sogenannte „Terpene“ aus, das sind chemische Verbindungen, die das Immunsystem bei Pflanzen, wie auch bei Menschen, hochfahren. Deshalb sind den Forschungen zufolge nach einem Waldspaziergang bis zu 50 Prozent mehr weiße Blutkörperchen vorhanden, die als Killerzellen körperfremde Keime und körpereigene Krebszellen bekämpfen. Auch die Ausschüttung des Hormons DHEA, das zur Stärkung von Herz und Gefäßen dient und in der Nebenrinde gebildet wird, steigert sich durch einen Waldspaziergang. Und als Drittes ist da noch der Parasympatikus, der Ruhenerv. Angeregt durch die Waldatmosphäre bauen sich Stresshormone ab, senkt sich der Blutdruck und körpereigene Reserven werden wieder aufgebaut.

Während der Badezeit auf das Wesentliche konzentrieren

Dies alles weiß Engelbert Stelzle, doch das sollte dem Waldbader während seiner Badezeit nicht durch den Kopf gehen. Auch deshalb gibt Stelzle seine Kurse und hilft beim Schlendern, dem Einschalten aller Sinne und dem Ausschalten der Alltagsgedanken. Wichtig findet er jedoch, das Waldbaden einfach zu tun, ob mit oder ohne Anleitung. Einmal die Woche für zwei Stunden in den Wald gehen, reichen schon, um sich dort eine Portion Gesundheit abzuholen.

Das möchte Stelzle in seinen Kursen vermitteln, und auch, dass es in Begleitung zu einem schönen gemeinsamen Erlebnis werden kann. Wichtig sei, sagt er, danach nicht gleich wieder in den Stress des Alltags einzutauchen, sondern sich zuhause auch noch eine Stunde Ruhe zu gönnen.