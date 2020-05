vor 50 Min.

Wallerstein: Autofahrer prallt gegen Traktor-Gespann

In Wallerstein ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen.

Der Mann nimmt einem Traktor die Vorfahrt. Der Sachschaden ist hoch.

Ein 41-Jähriger Autofahrer nahm am Dienstagabend in der Wallersteiner Hauptstraße einem 19-Jährigen auf einem Traktor die Vorfahrt. Kurz nach 19 Uhr war der Pkw-Lenker vom Praterweg nach links in die Hauptstraße eingebogen und hatte dabei nach Polizeiangaben das vorfahrtsberechtigte landwirtschaftliche Gespann übersehen. Die Fahrzeugfront des Pkw prallte beim Unfall in die rechte Seite der Zugmaschine. Der Pkw war hinterher nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Laut Aussage des Autofahrers habe er zum Unfallzeitpunkt durch die tief stehende Sonne den anderen Verkehrsteilnehmer übersehen, so die Polizei. Der gesamte Sachschaden wird von den Beamten auf rund 23.000 Euro geschätzt. RN

