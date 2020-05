vor 18 Min.

Wallerstein: Autotransporter steht in Flammen

Der Fahrer kann den Transporter noch teilweise abladen. Was die mutmaßliche Brandursache ist.

Auf der B 25 bei Wallerstein ist es am Montagabend zum Brand eines Autotransporters gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Transporter, beladen mit mehreren Autos, in Richtung Dinkelsbühl, als einer der hinteren Reifen des Anhängers in Flammen aufging. Die Polizei vermutet, dass einer der Reifen während der Fahrt so beschädigt wurde, dass er quer stand und sich durch die Reibung auf der Fahrbahn entzündete.

Der Fahrer konnte das untere Fahrzeug noch abladen, da jedoch die Hydraulik des Transporters durch den Brand beschädigt wurde, konnten die beiden Fahrzeuge der oberen Ladeebene nicht abgeladen werden. Sie wurden nach Polizeiangaben jedoch nicht beschädigt. Die Feuerwehren Wallerstein, Ehringen und Baldingen waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Die B 25 musste insgesamt vier Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. RN

