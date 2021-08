Unbekannter beschädigt Fahrrad

Ein Unbekannter beschädigt das Fahrrad eines Zeitungszustellers in Wallerstein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr das Fahrrad eines örtlichen Zeitungszustellers beschädigt. Laut Polizeiangaben hatte dieser sein Fahrrad im Grabenweg in Wallerstein abgestellt. Der Täter beschädigte, beziehungsweise verbog in dieser Zeit das Vorderrad. Der Schaden wird auf 150 Euro beziffert. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 erbeten. (pm)

