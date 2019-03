vor 47 Min.

Wallerstein diskutiert über Mitfahrbänke

Erste Standorte sind bereits im Gespräch

Das Mobilitätsangebot in Wallerstein und den umliegenden Gemeinden wird in Zukunft möglicherweise erweitert. In der Sitzung am Mittwoch stellte die Interessensgemeinschaft Wallerstein (IGW) dem Gemeinderat das Konzept der Mitfahrbänke vor. Eine Mitfahrbank ist eine Sitzbank, an der es eine Auswahl von Schildern mit den umliegenden Ortschaften gibt. Personen, die kein Auto haben und an einen anderen Ort wollen, klappen ein Schild mit ihrem gewünschten Zielort auf und warten auf der Bank. Fährt ein Autofahrer in diese Richtung, kann er die Person mitnehmen. Wo genau der Mitfahrer dann abgesetzt wird, muss individuell mit dem Fahrer ausgemacht werden, einen festen Aussteigepunkt gibt es nicht.

Erich Reuter von der IGW erklärte: „Das Konzept setzt auf das enge soziale Netzwerk in der Gemeinde.“ Dabei sei es so, dass Initiatoren und Betreiber keine Haftung übernehmen würden. Der Vorgang sei eine private Mitfahrsituation, die normalerweise über die Haftpflichtversicherung der Autofahrer abgesichert sei. Grundsätzlich sollten Autofahrer aber keine Kinder mitnehmen, die alleine an den Bänken warten.

Die Kosten für solche Bänke liegen nach Angaben der IGW zwischen 300 und 800 Euro. Die Interessensgemeinschaft wäre bereit, bis zu zwei Bänke zu finanzieren. Zwei Ausbaustufen hat sich die IGW überlegt. Zunächst seien ein oder zwei Bänke in Wallerstein angedacht, eine bei den Supermärkten, eine weitere in der Nähe des Altenheims. Zudem soll es jeweils eine Bank in Ehringen, Munzingen und Birkhausen geben. In einem weiteren Schritt könnte es auch eine Mitfahrbank in Nördlingen geben, damit die Bürger auch wieder zurück in ihren Ort kommen. Reuter könnte sich eine Bank vor dem Baldinger Tor vorstellen. Zunächst hat der Gemeinderat einen Arbeitskreis gebildet, der sich Mitte April trifft und über die Standorte diskutiert. Bürgermeister Joseph Mayer hofft, dass die Mitfahrbänke nicht nur ein Mobilitätskonzept sind, sondern auch die Gemeinschaft im Ort stärken.

