Warum ICE-Züge derzeit durch Nördlingen rauschen

Plus Weil Fernzüge durch das Ries fahren, kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Aalen und München zu Verzögerungen. Ein Lokführer kritisiert die Deutsche Bahn.

Bereits seit geraumer Zeit sorgen ICE-Züge der Deutschen Bahn in Nördlingen und der Region für Aufmerksamkeit bei der Bevölkerung. Mehrmals am Tag passieren derzeit die weiß-roten, bis zu 200 Meter langen Fernzüge die Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Aalen, was zwangsläufig an den Bahnübergängen gerade in Nördlingen und auch Möttingen zu häufigeren Schließungen der Schranken führt.

Was ist passiert?, fragt sich so mancher Zeitgenosse. Verkehren jetzt auf der Strecke regelmäßig Fernzüge? Nein, sagt die Bahn. Der Grund liegt rund einhundert Kilometer vom Ries entfernt in Ulm. An den dortigen Hauptbahnhof wird derzeit die Neubaustrecke von Wendlingen bei Stuttgart kommend in einer Großbaustelle angebunden, wie ein Bahnsprecher in München auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Deswegen könnten zwischen Stuttgart und München keine ICE-Züge wie üblich über Ulm unterwegs sein.

Verspätungen: Die Situation entspanne sich bald wieder, so die Bahn

Diese würden daher über Aalen, Nördlingen und Donauwörth umgeleitet. Einige Fernverbindungen fielen sogar ganz aus. Hinzu komme, dass durch den Wegfall einzelner Fernverkehrszüge die Regionalzüge verstärkt genutzt würden und diese voller als sonst seien. Die Situation werde sich jedoch am kommenden Wochenende im Zuge des Fahrplanwechsels entspannen, betonte die Bahn. Danach laufe alles wieder normal.

Der Bahnsprecher räumte ein, dass es durch die Umleitung der Fernzüge im Regionalverkehr zwischen Aalen, Nördlingen und Donauwörth (Fugger-Express) „gelegentlich“ zu Verspätungen komme. Allerdings seien nicht alle momentanen Fahrplanabweichungen auf das Bauprojekt in Ulm zurückzuführen. So habe es etwa in der vergangenen Woche Zugausfälle und Verspätungen zwischen Nördlingen und Bopfingen gegeben, weil sich am Nähermemminger Bahnübergang ein Unfall zwischen einem Regionalzug und einem Auto ereignet hatte (wir berichteten).

Ein Lokführer ist verärgert

Außerdem, so die Bahn weiter, sei ebenfalls in der Vorwoche zwischen Aalen und Goldshöfe ein ICE wegen technischer Probleme für einen längeren Zeitraum liegengeblieben. „Wir können uns bei unseren Fahrgästen nur entschuldigen“, so der Bahnsprecher zu den Rieser Nachrichten.

Bei den Fahrgästen des Regionalverkehrs in den Landkreisen Ostalb und Donau-Ries, deren Zahl durch die zusätzlichen Verbindungen und wohl auch durch ein erhöhtes Umweltbewusstsein der Bevölkerung zugenommen hat, sorgen die Verspätungen im Nahverkehr für mächtig Ärger und Verdruss.

Ein erfahrener Lokführer, der im Ries wohnt und seit langem den Fugger-Express zwischen Aalen und Augsburg fährt, bekommt dies nach eigenen Worten seit einigen Wochen täglich hautnah mit. Es gebe mehr als „gelegentliche“ Verspätungen, wie die Bahn erkläre, meinte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Verärgert seien die Fahrgäste vor allem darüber, weil viele ihre Anschlüsse an den Fernverkehr in Donauwörth Richtung Norden (nach Nürnberg) oder Süden (Richtung München) verpassten. Manche würden ihren Frust an den Lokführern rauslassen, die jedoch überhaupt nichts dafür könnten. Als hausgemachtes Problem komme hinzu, dass sich die Bahn in derartigen Ausnahmesituationen seiner Auffassung nach nicht genügend um die auftretenden Probleme, etwa mittels eines eigenen Koordinators für die Zeit der Umleitungen, kümmere.

