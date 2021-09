Wassertrüdingen

16:02 Uhr

Ausbildungsbörse nach Corona: Rieser Firmen dabei

Die Firma Stark kam auf der Ausbildungsmesse „Contact“ in Wassertrüdingen nicht nur mit Jugendlichen in Kontakt.

Plus Lange Zeit war es nicht möglich, dass Firmen auf Ausbildungsmessen direkt mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommen. In Wassertrüdingen fand am Dienstag die „Contact“ statt. Der Andrang war riesig, Schulen musste abgesagt werden.

Von Peter Tippl

Zu wenig Mitarbeiter und zu viele Aufträge: Das war das Stimmungsbild der ausstellenden Unternehmen und Betriebe bei der Ausbildungsbörse „Contact“ am Dienstag in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen. Aber genauso einmütig betonten die Firmenvertreter und Ausbildungsleiter der 50 vertretenen Betriebe, wie wichtig diese Präsenzmesse ist.

