Staatsstraße war gesperrt: Schwerverletzter bei Unfall in Wassertrüdingen

Ein schwerer Unfall hat sich in Wassertrüdingen ereignet. Ein Mann wurde verletzt ins Nördlinger Krankenhaus gebracht.

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von insgesamt etwa 38.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag, gegen 8.30 Uhr, auf der Staatsstraße 2221 ereignete. Ein 47-jähriger Mann überholte mit seinem Pkw auf gerader Strecke in Fahrtrichtung Wassertrüdingen zwei vor ihm fahrende Lkws, wie es im Polizeibericht heißt.

Zur gleichen Zeit habe ein aus Geilsheim kommender 39-Jähriger mit seinem Pkw nach links in die Staatsstraße einbiegen wollen. Er übersah dabei, so die Beamten, offensichtlich das überholende Fahrzeug des 47-Jährigen und fuhr noch vor den Lkws in die Staatstraße ein.

Staatsstraße 2221 war gesperrt: Unfall in Wassertrüdingen

Der 47-Jährige, der sich gerade beim Überholvorgang auf Höhe des zweiten Lkws befand, konnte einen Frontalzusammenstoß zwar noch vermeiden, touchierte aber den Pkw des 39-Jährigen und den neben ihm fahrenden Lkw, kam ins Schleudern und daraufhin noch vor dem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen ein Geländer oberhalb einer Unterführung und kam schließlich in einem Bachlauf zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde der 47-Jährige schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Der 39-Jährige sowie die beiden Fahrer der überholten Lkws blieben unverletzt, teilten die Beamten mit. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2221 komplett gesperrt. Zur Verkehrsregelung waren die Feuerwehren Geilsheim und Wassertrüdingen im Einsatz. (pm)