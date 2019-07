vor 45 Min.

Wasserwerk Kapf wird saniert

Was das für die Bürger in Riesbürg bedeutet

Weil das Land Baden-Württemberg dem Wasserzweck-verband Siebenbrunnen rund 500000 Euro als Förderung zur Verfügung stellt, kann das in die Jahre gekommene Wasserwerk Kapf im Röhrbachtal nun umfassend saniert werden. Den entsprechenden Beschluss fasste die Verbandsversammlung bei einer Sitzung im Rathaus in Pflaumloch einstimmig. Kernstück der Sanierung ist eine hochmoderne Ultrafiltrationsanlage. Zum Zweckverband gehören die Gemeinde Riesbürg als Hauptabnehmer des Wassers und die Stadt Bopfingen. Das Projekt ist mit Kosten von rund 1,3 Millionen Euro brutto veranschlagt. Nach Angaben von Lorenz Eitzenhöfer von der Ostalbwasser Ost GmbH, die das Vorhaben begleitet, sind beim Wasserwerk Kapf hauptsächlich die Elektrik und die Rohrleitungen sanierungsbedürftig. Die Qualität des Wassers sei gut und der Brunnen nicht mit Schadstoffen belastet, sagte Eitzenhöfer. Sämtliche Grenzwerte würden eingehalten. Verbandsvorsitzender Willibald Freihart wies darauf hin, dass der Zweckverband auch bezüglich des Nitratgehaltes „top aufgestellt“ sei.

Im Herbst soll laut Freihart der Auftrag für die Sanierungsarbeiten vergeben werden. Als Baubeginn werde der 1. November angestrebt. Neben der halben Million Euro an Zuschussmitteln würden voraussichtlich weitere 500000 Euro an Krediten benötigt, so Freihart. Nach Angaben der Verbandsrechnerin Marina Gerner bezogen im Vorjahr Riesbürg und Bopfingen vom Zweckverband 111799 Kubikmeter Wasser. Der Anteil Bopfingens lag bei 491 Kubik, der von Riesbürg bei 111308. Die Wasserbezugsgebühr betrug Gerner zufolge 1,21 Euro pro Kubikmeter. Bopfingen bezieht Wasser vom Kapf lediglich für die nahe Röhrbachmühle, die zur Stadt gehört. Riesbürg versorgt seine drei Ortsteile Pflaumloch, Utzmemmingen und Goldburghausen – deswegen auch die große Differenz bei den Bezugsmengen. Die Investitionskosten werden nach Abschluss der Sanierung auf die Verbraucher umgelegt. Dies bedeutet für die Haushalte in den drei Riesbürger Ortsteilen eine Anhebung des Wasserpreises. Wie hoch diese ausfallen wird, steht noch nicht fest. (bs)

